コナミデジタルエンタテインメントは3月12日、2024年10月8日に発売した『SILENT HILL 2』［PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store／Microsoft Store／GOG.com）］の累計プレイヤー数が500万人※を突破したと発表。

※2026年1月31日時点当社調べ

※パッケージ版・ダウンロード版の販売本数およびサブスクリプションサービスにおけるプレイ人数を含みます。

発売以降、本作は国内外で継続的に話題を集め、プレイヤーの投票による「PlayStation.Blog ゲーム・オブ・ザ・イヤー 2024」では、「ストーリー賞」のプラチナトロフィーを含む6部門を受賞。また、「The Game Awards 2024」では5部門でノミネートされるなど、国際的にも高い評価を獲得している。

さらに、2025年には「CEDEC AWARDS 2025」サウンド部門で最優秀賞を受賞したほか、「BAFTA Games Awards 2025」へのノミネートなど、国内外のアワードに選出されている。

2024年に発売した『SILENT HILL 2』は、2001年にPlayStation 2向けに発売したサイコロジカルホラーのリメイク作。主人公ジェイムスは亡き妻メアリーとの思い出の地である荒廃した町「サイレントヒル」を探索し、クリーチャーやさまざまな登場人物たちとの遭遇を通して自身の過去の記憶に対峙していく。

本作では、原作をベースに現代の技術によりグラフィックとサウンドを進化させたことで没入感のあるプレイを体験できる。さらに、探索エリアの拡張やキャラクターの肩越しの視点の導入、戦闘システムの刷新、新たなカットシーンの追加などにより、原作をプレイしたことがある人にも、本作で初めてプレイする人にも楽しめる作品として生まれ変わった。

■KONAMI「SPRING SALE」開催中！ 「SILENT HILL」シリーズ最新作『SILENT HILL f』デラックス版が初の50％オフに

2026年3月11日から、「SILENT HILL」シリーズ2作品をお得に購入できるKONAMI「SPRING SALE」を開催中。

PlayStation Storeでは、シリーズ最新作『SILENT HILL f』デラックスエディションが初の50％オフで購入できるほか、『SILENT HILL 2』デラックスエディションが50％オフ、『SILENT HILL 2 & SILENT HILL f デュアルパック』のスタンダード版とデラックス版が40％オフで購入できる。

また、『SILENT HILL 2 & SILENT HILL f デュアルパック』は、Xboxでもセール対象となっている。この機会に、ぜひ「SILENT HILL」シリーズの世界を楽しんでみてはいかがだろうか。

※セール期間や対象製品はストアごとに異なります。詳細は各ストアページにてご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル：SILENT HILL 2

ジャンル：サイコロジカルホラー

販売：KONAMI

開発：Bloober Team

プラットフォーム：

PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store／Microsoft Store／GOG.com）

発売日：発売中（2024年10月8日）

価格：

スタンダードエディション：8580円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9790円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ。

CERO：C（15才以上対象）

タイトル：SILENT HILL f

ジャンル：サイコロジカルホラー

販売：KONAMI

プラットフォーム：

PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store／Microsoft Store／GOG.com）

発売日：発売中（2025年9月25日）

価格：

スタンダードエディション：8580円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9790円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5のみ。

CERO：Z（18歳以上対象）

©Konami Digital Entertainment