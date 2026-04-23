コナミデジタルエンタテインメント（以下、KONAMI）は4月23日、ニンテンドーeショップ／PlayStation Store／Steam Storeにおいて、ダウンロード版ゲームを最大85％オフでお得に購入できるKONAMI「GOLDEN WEEK SALE」を開催中だと発表。セール期間は各デジタルストアで異なるので、下記をチェックしてほしい。

今回のセールでは、2026年2月6日に発売したばかりの懐かしの7作品を収録したコレクションタイトル『スーパーボンバーマン コレクション』が、初のセール対象となり、20％オフで購入可能。

また、2025年発売のタイトルからは、「夢」と「現実」の間で振り回される新感覚のアイドル×経営シミュレーションゲーム『シャインポスト Be Your アイドル！』が初の40％オフ、「SILENT HILL」シリーズ初の日本を舞台とした新たな“サイコロジカルホラー”『SILENT HILL f』が50％オフとなってラインアップ。

気になっていたタイトルを、このゴールデンウィークにぜひ遊んでみよう。

▼「GOLDEN WEEK SALE」特設サイト

https://konami.jp/3VTBu79

※タイトルごとに、セール期間や対象プラットフォーム等が異なる場合があります。

※本サイトのセール情報は、日本国内向けです。

※セール内容は変更のうえ開始される場合があります。

※ご購入いただく前に、各ストアのページにて、価格や期間、ラインアップなどをご確認ください。

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