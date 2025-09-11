『SILENT HILL f』の世界を「東京ゲームショウ2025」で味わおう！体験型謎解き企画を開催

コナミデジタルエンタテインメントは9月11日、シリーズ最新作『SILENT HILL f』［PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store／Microsoft Store）］について、同作の世界観を体験できる謎解き企画「SILENT HILL f 残置物展（ざんちぶつてん）」を、「東京ゲームショウ2025」のコナミデジタルエンタテインメントブースにて開催すると発表。「TGS2025」の会期は、2025年9月25日から9月28日まで。

ゲームの発売日は、2025年9月25日。価格はスタンダードエディションは8580円（パッケージ版／ダウンロード版）、ダウンロード専売のデラックスエディションが9790円だ。

「SILENT HILL f 残置物展」では、本作の舞台「戎ヶ丘」で発見された残置物を展示！ 謎を解いた先に待つ“真実”とは──？

昨年のTGSで話題を呼んだ『SILENT HILL 2』と人気クリエイター集団「第四境界」 ※1 のコラボに続き、今年もTGS限定の新たな謎解き企画「SILENT HILL f 残置物展」を実施。

今年は、謎解き体験がさらに進化！ 「村田製作所」（ミライセンス）の位置検出技術 ※2 およびハプティクス技術 ※3 を活用したデバイスとともに、より臨場感のある体験を提供するという。

「SILENT HILL f 残置物展」を体験した人には、特製ステッカーと「196X年からの招待状」をプレゼント。また、ブースに訪れた人には、ミニノートをプレゼントする。

この機会に、「東京ゲームショウ2025」コナミデジタルエンタテインメントブースへぜひ立ち寄ってみてはいかがだろうか。

※1 第四境界の詳細はこちら：https://www.daiyonkyokai.net/

※2 位置検出技術の詳細はこちら：https://www.murata.com/ja-jp/products/antenna/antennacoil

※3 ハプティクス技術の詳細はこちら：https://www.miraisens.com/ja/

「東京ゲームショウ2025」では9月28日にスペシャルステージも実施！

ゲーム実況者の弟者さん・おついちさん（2BRO.）が『SILENT HILL f』を生実況！ 「東京ゲームショウ2025」スペシャルステージ

2025年9月25日に発売予定の『SILENT HILL f』について、開発陣によるトークセッションのほか、2BRO.の弟者さん・おついちさんによる生実況プレイもお届け。

日時：2025年9月28日12時30分～13時30分

場所：コナミデジタルエンタテインメントブース ステージ

出演者：ゲーム実況者 弟者さん(2BRO.)・おついちさん(2BRO.)、岡本基氏（コナミデジタルエンタテインメント 「SILENT HILL」シリーズプロデューサー）、竜騎士07さん(ストーリー担当)、山岡晃さん（コンポーザー）

※2BRO.の弟者さん・おついちさんのステージ上への登壇はございません。

▼「東京ゲームショウ2025」出展情報はこちら

https://www.konami.com/games/event/tgs/

「動画およびスクリーンショット投稿ガイドライン」公開中

本ガイドラインの内容を守れば、自由にプレイ動画などを投稿可能。アーリーアクセス期間の先行プレイも本ガイドラインの対象となるので、『SILENT HILL f』の実況やスクリーンショット撮影を行う前に、以下の「動画およびスクリーンショット投稿ガイドライン」を確認しよう。

▼動画およびスクリーンショット投稿ガイドライン▼

https://www.konami.com/games/silenthill/f/guideline/jp/ja/

【ゲーム情報】

タイトル：SILENT HILL f

ジャンル：サイコロジカルホラー

販売：KONAMI

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store／Microsoft Store）

発売日：2025年9月25日予定

価格：

スタンダードエディション：8580円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9790円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5のみ。

CERO：Z（18歳以上対象）

©Konami Digital Entertainment

※映像・画像は開発中のものです。