コナミデジタルエンタテインメントは5月13日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store／Microsoft Store／GOG.com）で発売中の『SILENT HILL f』について、全世界累計出荷本数が200万本※を突破したと発表。

※2026年4月22日時点当社調べ

※パッケージ版出荷数とダウンロード版販売数の合計

『SILENT HILL f』は、「美しいがゆえに、おぞましい。」というコンセプトを基に、リアルで没入感あふれるストーリーとデザインで創り上げられた「SILENT HILL」シリーズ初の日本を舞台とした新たな“サイコロジカルホラー”。

プレイヤーは戎ヶ丘（えびすがおか）に住む高校生の深水雛子（しみずひなこ）となり、霧に包まれ、おぞましく変貌していく町を探索し、謎を解き、身を守るために戦っていく。生き残ろうと戦いながら、雛子は自身の運命を左右する選択に直面する。

本作のストーリーは竜騎士07氏が担当し、クリーチャーおよびキャラクターデザインはkera氏が手がけている。音楽には、「SILENT HILL」シリーズの数多くの楽曲を手がけた山岡晃氏に加え、アニメ・ゲーム音楽で豊富な実績を持つ稲毛謙介氏もコンポーザーとして参加するなど、豪華なスタッフ陣が集結。

また本作は、「ファミ通・電撃ゲームアワード2025」でファン投票によるGame of the Year（GOTY）を含む3冠を達成したほか、「IGN JAPAN GOTY 2025」でも4部門を受賞した。海外でも「The Golden Joystick Awards 2025」で3部門、「The Game Awards 2025」で4部門にノミネートされるなど、国内外の主要ゲームアワードで高い評価を獲得している。

■『SILENT HILL 2』累計プレイヤー数600万人を突破！

『SILENT HILL 2 & SILENT HILL f デュアルパック』40％オフセールも実施

さらに、『SILENT HILL 2』の累計プレイヤー数が600万人※を突破したことも発表。

※2026年4月24日時点当社調べ

※パッケージ版・ダウンロード版の販売本数およびサブスクリプションサービスにおけるプレイ人数を含みます。

最新技術による映像・サウンドの進化と、探索エリアの拡張や戦闘システムの刷新が高く評価され、発売以来多くのプレイヤーに支持されている。

なお、『SILENT HILL 2 & SILENT HILL f デュアルパック』は、本日よりPlayStation Storeにて40％オフで購入可能。

この機会に、ぜひ「SILENT HILL」シリーズが織りなす恐怖の世界を体験してみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：SILENT HILL 2

ジャンル：サイコロジカルホラー

販売：KONAMI

開発：Bloober Team

プラットフォーム：

PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store／Microsoft Store／GOG.com）

発売日：発売中（2024年10月8日）

価格：

スタンダードエディション：8580円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9790円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ。

CERO：C（15才以上対象）

タイトル：SILENT HILL f

ジャンル：サイコロジカルホラー

販売：KONAMI

プラットフォーム：

PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store／Microsoft Store／GOG.com）

発売日：発売中（2025年9月25日）

価格：

スタンダードエディション：8580円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9790円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5のみ。

CERO：Z（18歳以上対象）

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