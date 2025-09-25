コナミデジタルエンタテインメントは9月25日、「SILENT HILL」シリーズ最新作となる『SILENT HILL f』［PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games／Microsoft Store）］を発売。価格は、スタンダードエディションのパッケージ版／ダウンロード版が8580円、ダウンロード専売のデラックスエディションが9790円だ。

『SILENT HILL f』は、「美しいがゆえに、おぞましい。」というコンセプトを基に、リアルで没入感あふれるストーリーとデザインで創り上げられた「SILENT HILL」シリーズ初の日本を舞台とした新たな“サイコロジカルホラー”。

本作のストーリーは竜騎士07氏が担当し、クリーチャーおよびキャラクターデザインはkera氏が手がけている。また、同シリーズの数多くの楽曲を担当した山岡晃氏が「表世界」を、稲毛謙介氏が「裏世界」の楽曲を担当。

プレイヤーは戎ヶ丘（えびすがおか）に住む高校生の深水雛子（しみずひなこ）となり、霧に包まれ、おぞましく変貌していく町を探索し、謎を解き、身を守るために戦っていく。生き残ろうと戦いながら、雛子は自身の運命を左右する選択に直面する。

生き残るための選択を迫られる雛子の姿を垣間見ることができるローンチトレーラーも公開中なので、ぜひともチェックしてほしい。さらに、本作の動画投稿ガイドラインも公開中。この機会にシリーズ最新作の『SILENT HILL f』を楽しんでみてはいかがだろうか。

▼ローンチトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=Lt2fCTpzxTM

※このゲームには、性差別や児童虐待、いじめ、薬物による幻覚、拷問、強い暴力表現が含まれています。

動画投稿ガイドライン公開中！

本作の動画投稿ガイドラインを公開中。本ガイドラインに従うことにより、誰でも本ゲームのプレイ動画や実況動画の投稿可能だ。詳細は、公式サイトを確認しよう。

▼動画投稿ガイドラインはこちら

https://www.konami.com/games/silenthill/f/guideline/jp/ja/

発売を記念したSNSキャンペーンも開催中

本作の発売を記念したSNSキャンペーンを開催中。本作の公式Xをフォローし、該当ポストをリポストするだけど手軽に応募できるので、ぜひ参加してみてはいかがだろうか。応募期間は、2025年10月5日23時59分まで。

【賞品】

『SILENT HILL f』グッズセット

【応募方法】

公式Xをフォローし、該当ポストをリポストすると応募できます。

【応募期間】

2025年9月22日～10月5日23時59分

※詳細は「SILENT HILL」シリーズ公式Xをご確認ください。

なお、ASCII GAMSEでは本作のレビュー記事を掲載している。購入の参考として、ぜひともチェックしてほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：SILENT HILL f

ジャンル：サイコロジカルホラー

販売：KONAMI

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store／Microsoft Store）

発売日：2025年9月25日予定

価格：

スタンダードエディション：8580円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9790円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5のみ。

CERO：Z（18歳以上対象）

©Konami Digital Entertainment