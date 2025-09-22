「人の財布」や「かがみの特殊少年更生施設」を手掛けるクリエイター集団の第四境界は9月22日、2025年9月25日から28日まで開催される「東京ゲームショウ2025」（以下、TGS2025）のイベント会場にて、最新アトラクション型展示ミステリーゲーム「SILENT HILL f 残置物展」を実施すると発表。

本アトラクションは、コナミデジタルエンタテインメントが9月25日に発売するサイコロジカルホラーゲーム「SILENT HILL f」と、第四境界の考察型展示イベント「残置物展」のコラボ作品。

TGS2025会場のコナミデジタルエンタテインメントブース「SILENT HILL f」コーナーに複数のロッカーを設置。ロッカーの中には「SILENT HILL f」の舞台である、とある地方にある山間部の寂れた田舎町「戎ヶ丘（えびすがおか）」で発見された残置物が展示されているという。

イメージ画像を見ただけで「あけたくない」と思わせるロッカー。その中にある残置物とは？ ユーザーは自身の手でロッカーを開き、手に入る断片的な情報を繋ぎ合わせて謎に迫っていくことになる。

なお、本展示はコラボ作品であると同時に独立した作品でもある。「SILENT HILL f」ないし「サイレントヒル」シリーズを未プレイでも楽しめるようになっているとのこと。

また本作では、村田製作所（ミライセンス）協力のもと、位置検出技術およびハプティクス技術を活用した「ある██の█が染み込んだ石ころ」を配布。石ころはユーザーに共鳴し、導き、そして物語を紐解く助けとなるという。

会場で体験した人には、帰宅してからでも続きを楽しめる「196X年からの招待状」と特製ステッカーをプレゼント。「SILENT HILL f」仕様のミニノートももらえるので、謎解きの手助けにしよう。

そして会場へ行けない人向けに、9月29日～10月13日の期間限定でオンライン版を無料公開することが決定。本体験を疑似体験し、日常を侵食する第四境界の仕掛けを楽しんでみては。

【ゲーム情報】

タイトル：SILENT HILL f

ジャンル：サイコロジカルホラー

販売：KONAMI

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store／Microsoft Store）

発売日：2025年9月25日予定

価格：

スタンダードエディション：8580円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9790円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5のみ。

CERO：Z（18歳以上対象）

©第四境界 / D4KK

©Konami Digital Entertainment