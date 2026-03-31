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【2026年版】最新デジタル機器おすすめベスト5 第27回

【決定版】電子書籍リーダーのおすすめベスト5【2026年3月版】

2026年03月31日 12時00分更新

文● 二子／ASCII

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　小説、ノンフィクション、新書、ビジネス書などなど、テキスト中心の電子書籍を長時間楽しむのであれば、バックライトで画面がまぶしいスマホやタブレットではなく、電子ペーパー（E Ink）を用いた電子書籍端末が、圧倒的に快適です。

　そんな本好きなら、ぜひとも欲しい電子書籍端末の選び方とともに、編集部がおすすめするベスト5の製品を紹介。電子書籍端末を購入する際の参考にしてください！

電子書籍端末

電子書籍を読み込むなら電子ペーパー搭載の端末が断然疲れにくて便利です

【目次】

電子書籍端末を選ぶポイント
　ポイント1：特定の電子書籍ストア専用タイプか汎用タイプか
　ポイント2：カラー対応かモノクロ対応か
　ポイント3：読書以外の機能を求めるかどうか

ASCII編集部が選ぶ「電子書籍端末」のおすすめベスト5
　Amazon「Kindle」
　Amazon「Kindle Paperwhite」
　Amazon「Kindle Colorsoft」
　楽天Kobo「Kobo Libra Colour」
　BOOX「BOOX Go 7」

電子書籍端末を選ぶポイント（1）特定の電子書籍ストア専用タイプか汎用タイプか

　電子書籍端末は特定の電子書籍ストアに特化したタイプの製品と、OSにAndroidを搭載していて、ユーザーがさまざまなアプリをインストールして使える製品の2タイプがあります。

　前者の代表格はAmazon「Kindle」です。Kindleでは専用アプリを必要とする電子コミックや電子雑誌にはアクセスできません。この問題を解決してくれるのがAndroidを搭載した汎用タイプの製品ですが、バッテリー容量やE Inkの制約上、一般的なタブレットほどの快適な動作は望めないのも確かです。

　そこで電子書籍は専用端末、電子コミックや電子雑誌はスマホやタブレットと使い分けるのも1つの手と言えます。

電子書籍端末を選ぶポイント（2）カラー対応かモノクロ対応か

　E Inkの電子ペーパーは以前はモノクロのみでしたが（階調表示は可能）、最近はカラータイプのパネルも普及段階に入り、搭載製品も増えています。ただし、E Inkのカラーパネルは液晶や有機ELのような鮮やかな表示ではなく、印刷物に近い……実際にはそれよりもかなり淡い色合い表示になります。特にスマホやタブレットでの鮮やかなカラー表示を前提にした、最近の電子コミックの表示には適した存在とは言いがたいです。

電子書籍端末

カラーE Inkはスマホやタブレットとはまったく違う種類の表示装置です

　それでもライトノベルの表紙や挿絵など、キレイなイラストをカラーで楽しめるメリットがあるのは確か。あとはユーザーの目的や価格差をどう判断するかになります。

電子書籍端末を選ぶポイント（3）読書以外の機能を求めるかどうか

　電子書籍端末の電子書籍以外での利用ですが、E Inkのディスプレーは画面の書き換えにどうしてもワンテンポかかるという制約を持っているため、たとえばウェブブラウザーを使ったり、動画を見たりといった用途は非現実的です（それ以前にモノクロでは……ですが）。

電子書籍端末

ペンによる手書きメモに対応した製品も存在します

　製品の中にはペン対応で手書きメモ用途に使えるものもあるので、そうした使い方に興味があるなら、チェックしておくといいでしょう。

　次ページでは、ASCII編集部がおすすめする電子書籍端末5製品を紹介します！

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