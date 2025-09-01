このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第109回

ユカイ工学「猫舌ふーふー」

むしろ贅沢か！熱々を「ふーふー」してくれるだけの猫型ロボットが詫び寂び可愛い　その名も「猫舌ふーふー」

2025年09月01日 17時00分更新

文● 松永／ASCII　編集⚫︎ASCII

猫舌ふーふー

ユカイ工学「猫舌ふーふー」

　熱々の料理を前にしたら、「猫舌だから少し冷ましてから食べたい」と思うものでしょう。、自分の代わりに優しくフーフーしてくれる癒しの存在。そんな発想を形にしたのが「猫舌ふーふー」です。

　機能はとてもシンプルで、ただ料理をフーフーしてくれるだけ。それだけなのに、この猫型ガジェットは、テーブルに置くだけで癒され、食卓に彩りを加えてくれます。大人も子供も、つい笑顔になるユーモアな存在です！

猫舌ふーふー

愛らしい猫が熱い料理をふーふーしてくれます！

　高機能な家電があふれる中で、猫舌ふーふーは真逆のアプローチ。余計なことは何もしない潔さが、逆に贅沢で愛おしいです。

【目次】この記事で書かれていること：

猫舌ふーふーのメリットと注意点

猫舌ふーふーを購入する3つのメリット
　1）愛らしく食卓を彩るデザイン（かわいい）
　2）ワンタッチで簡単な送風システム
　3）置物にもなる遊び心

購入時に注意したい2つのポイント
　1）冷ます以外の機能はない
　2）お手入れはカバーは外して

まとめ
詳細スペック情報

