熱々の料理を前にしたら、「猫舌だから少し冷ましてから食べたい」と思うものでしょう。、自分の代わりに優しくフーフーしてくれる癒しの存在。そんな発想を形にしたのが「猫舌ふーふー」です。

機能はとてもシンプルで、ただ料理をフーフーしてくれるだけ。それだけなのに、この猫型ガジェットは、テーブルに置くだけで癒され、食卓に彩りを加えてくれます。大人も子供も、つい笑顔になるユーモアな存在です！

高機能な家電があふれる中で、猫舌ふーふーは真逆のアプローチ。余計なことは何もしない潔さが、逆に贅沢で愛おしいです。