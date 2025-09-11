マイクロソフト、Microsoft Storeの初期費用を無料化　個人開発者限定

マイクロソフトは9月10日、同社のアプリストア「Microsoft Store」でアプリを公開する際の初期費用（登録料）について、個人の開発者に限り無料化したことを明らかにした。

無料化の目的は、個人開発者の参入障壁を下げることで、より多くの開発者をMicrosoft Storeへ呼び込み、活性化させること。同社は明言していないが、専用アプリストアで一定の成功を収めている競合製品（macOS／ChromeOSなど）に対抗する意図もあるとみられる。