クイジナート「ICE-M10WJ」

外出しないでアイス食べたい……手軽に叶えてくれるアイスクリームメーカーを発見【ICE-M10WJ】

2025年08月29日 17時00分更新

文● 松永／ヤマ／ASCII　編集⚫︎ASCII

クイジナートのアイスクリームメーカー「ICE-M10WJ」

　暑い日やちょっと甘いものが欲しくなったとき、アイスクリームを買いに外出するのは少し面倒に感じることもあります。そんなとき「家で簡単にアイスが作れたらいいのに」と思ったことがある人も多いのではないでしょうか。

　クイジナートのアイスクリームメーカー「ICE-M10WJ」は、その願いを手軽に叶えてくれる一台です。材料を入れてスイッチを押すだけで、自宅で本格的なアイスクリームやシャーベットが完成。市販品にはない自由なアレンジができるのも魅力です。

　しかもサイズはコンパクトで、キッチンに置いても邪魔にならない。外出せずに、好きなときに、好きな味のアイスが楽しめる。まさに自宅での小さな贅沢を提供してくれるアイテムです。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

ICE-M10WJのメリットと注意点

ICE-M10WJを購入する3つのメリット
　1）シンプルで扱いやすい
　2）自由なアレンジで楽しめる
　3）コンパクトで収納しやすい

購入時に注意したい2つのポイント
　1）ある程度準備が必要
　2）運転音はやや大きめ

まとめ
詳細スペック情報

