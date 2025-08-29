暑い日やちょっと甘いものが欲しくなったとき、アイスクリームを買いに外出するのは少し面倒に感じることもあります。そんなとき「家で簡単にアイスが作れたらいいのに」と思ったことがある人も多いのではないでしょうか。

クイジナートのアイスクリームメーカー「ICE-M10WJ」は、その願いを手軽に叶えてくれる一台です。材料を入れてスイッチを押すだけで、自宅で本格的なアイスクリームやシャーベットが完成。市販品にはない自由なアレンジができるのも魅力です。

しかもサイズはコンパクトで、キッチンに置いても邪魔にならない。外出せずに、好きなときに、好きな味のアイスが楽しめる。まさに自宅での小さな贅沢を提供してくれるアイテムです。

■Amazon.co.jpで購入