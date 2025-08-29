あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第106回
クイジナート「ICE-M10WJ」
外出しないでアイス食べたい……手軽に叶えてくれるアイスクリームメーカーを発見【ICE-M10WJ】
2025年08月29日 17時00分更新
暑い日やちょっと甘いものが欲しくなったとき、アイスクリームを買いに外出するのは少し面倒に感じることもあります。そんなとき「家で簡単にアイスが作れたらいいのに」と思ったことがある人も多いのではないでしょうか。
クイジナートのアイスクリームメーカー「ICE-M10WJ」は、その願いを手軽に叶えてくれる一台です。材料を入れてスイッチを押すだけで、自宅で本格的なアイスクリームやシャーベットが完成。市販品にはない自由なアレンジができるのも魅力です。
しかもサイズはコンパクトで、キッチンに置いても邪魔にならない。外出せずに、好きなときに、好きな味のアイスが楽しめる。まさに自宅での小さな贅沢を提供してくれるアイテムです。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
・ICE-M10WJを購入する3つのメリット
1）シンプルで扱いやすい
2）自由なアレンジで楽しめる
3）コンパクトで収納しやすい
・購入時に注意したい2つのポイント
1）ある程度準備が必要
2）運転音はやや大きめ
この連載の記事
-
第105回
PC【売れ筋】ゲーミングモニター 最新スペック多数なのに安心の日本メーカー製「KH-GDQ271JLAQ」
-
第104回
AV【ド定番】配信者なら絶対持ちたいショートカットキーボード「Stream Deck +」
-
第103回
スマホ3万5000円で全部入り 防水にFeliCa搭載モトローラの「moto g66j 5G」がなかなかスゴい
-
第102回
デジカメ6万円のライカ！撮ったらすぐにプリントできるインスタントカメラ「ライカ ゾフォート2」
-
第101回
AV【マジ憧れ】寝室が映画館になるAladdin X2 Plusプロジェクター
-
第100回
ウェアラブル円安でも6000円台！安くて機能十分の逸品スマートウォッチ
-
第99回
PCなぜ今までなかったの！？ 絡まらないマグネットUSBケーブルが便利過ぎる【240W対応】
-
第98回
AVライブで耳が痛くならない！ スゴい技術で爆音だけを軽減するLoopの新感覚耳栓
-
第97回
PC私もこれしか使わない 縦型マウスの決定版、慣れると文句なしに楽！なロジクールLIFT
-
第96回
デジタルひたすら頑丈！水と埃に強い米軍規格のポータブルSSDが欲しすぎる
- この連載の一覧へ