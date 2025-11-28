このページの本文へ

Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第74回

読書に音楽聴き放題！ ブラックフライデーではAmazonのサブスクをオトクに契約可

2025年11月28日 19時10分更新

文● 二子／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　Amazonブラックフライデーは、Amazonの人気サブスクもオトクに契約が可能。あらためて整理してみていきましょう。

Amazonブラックフライデーのページへ
 
ポイントアップキャンペーンにエントリー

まずは基本のAmazonプライム
配送料無料に、先日の那須川天心の世界戦も見られました

　まず基本となるのが、Amazonプライム。月600円、または年間5900円で利用できるサービスで、おなじみの配送料無料サービスや限定セール、写真の容量無制限保存に加えて、「プライムビデオ」の映画・アニメなども視聴可能。先日の那須川天心の世界戦もプライム会員なら追加料金不要で見られました。終わっちゃいましたが……。今なら30日間無料体験が可能です。

　ちなみにプライムビデオ内では他の動画配信サービスの契約も可能で、12月1日まで最初の2ヵ月間99円になる期間限定キャンペーンが実施。おなじみ「dアニメストア」も対象です！

Amazon

まずは基本となるAmazonプライムから。画像をタップすると該当ページにジャンプします

「Amazonプライム」に加入
 

月980円の読み放題「Kindle Unlimited」
読書好きなら月2冊3冊で余裕で元が取れます　今なら3ヵ月99円

　続いては読書の秋（秋も終わりかけですが……）ということで、500万冊の電子書籍が読み放題の「Kindle Unlimited」（月980円）。

　自分が読みたい新刊・雑誌が入っているかは調べてみないとわからないのですが、最近では少し古めの文庫や新書も収録されるケースが増えており、月980円の料金を考えれば、月に2冊3冊対象になっていれば、それだけでオトクになります！　読書好きには便利すぎるサービスですね。現在はブラックフライデーキャンペーンで、3ヵ月間99円で使えます。

Amazon

最近は電子書籍を購入しようとすると、「Kindle Unlimited会員は無料」という表示が出ることも増えました

ブラックフライデーで「Kindle Unlimited」に加入
 

音楽サブスクも今なら3ヵ月無料

　最後は音楽サブスクの「Amazon Music Unlimited」（月980円）。こちらも現在3ヵ月無料。来年1月9日までのキャンペーンなので、入るなら今でしょう。

Amazon

Amazon Music Unlimitedは3ヵ月無料です！

ブラックフライデーで「Amazon Music Unlimited」に加入
 

■関連サイト

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

クルマ情報byASCII

電撃PSO2バナー

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中