次の「テイルズ オブ」は「エクシリア リマスター」に決定 期待していたファンからは落胆の声

バンダイナムコエンターテインメントは8月19日、シリーズ30周年を記念して進行中の「テイルズ オブ」シリーズ リマスタープロジェクトについて、次弾タイトルを「テイルズ オブ エクシリア リマスター」に決定した。

作品のキャッチコピーは「揺るぎなき信念のRPG」で、発売日は10月30日。価格は通常版で6930円（パッケージ／ダウンロード）となる。

「テイルズ オブ エクシリア」はシリーズ15周年記念作品として2011年に発売されたもの。ジュード＆ミラというダブル主人公で2つの視点からストーリーを楽しめるほか、仲間と繋がるリンクシステムを用いた戦術的なバトルシステムが特徴だ。

浜崎あゆみさんが歌うテーマソング「progress」を使用したアナウンスメントトレーラーと、シリーズIP総合プロデューサー富澤祐介氏によるプロデューサーメッセージも公開されている。

リマスター版ではグラフィック向上のほか、目的地アイコンの表示やグレードショップの初期解放、エンカウントON/OFF設定など、遊びやすくする新機能を多数実装。逆に、削除された要素はほとんどないという。くわしくは公式サイトを参照。

また、2024年3月に亡くなったイラストレーターのいのまたむつみ先生と、藤島康介先生による合作描きおろしイラストも公開。シリアルナンバー付きのキャラファイングラフとして、超特装版に同梱される。

今回の発表にユーザーからは「ありがてぇ」「買います！」など喜ぶ声があるいっぽう、「なぜエクシリア2とセットじゃないんだ」「せめて“2”も制作中ですと言ってほしかった」「エクシリアは好きだけど開発との温度差を感じる」など、大々的な発表告知に対して期待を裏切られたと感じる声が相次いでいる。

とくに今は遊ぶ手段のない「テイルズ オブ エターニア」「テイルズ オブ レジェンディア」や、20周年を迎えた「テイルズ オブ ジ アビス」などのプレイ環境再構築を望む声は根強く、HD化しやすい近年（といっても本作は14年前だが）の作品からリマスターする動きに、ファンからは手厳しい意見が寄せられているようだ。

完全新作としての動きも2021年発売の「テイルズ オブ アライズ」で止まっており、「30周年記念作品がどこかで発表されるのでは」と期待する声も。まだ30周年イヤーは1年以上あるので、続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：テイルズ オブ エクシリア リマスター

ジャンル：揺るぎなき信念のRPG

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2025年10月30日 ※Steam版は10月31日

価格：

通常版：6930円（パッケージ／ダウンロード）

デラックスエディション：9350円（ダウンロード）

特装版：1万4080円（パッケージ）

超特装版：2万8380円（パッケージ）

アイテムのみ：2万4090円

プレイ人数：1人、バトルのみ最大4人

CERO：B（12歳以上対象）

Tales of Xillia Remastered& ©Bandai Namco Entertainment Inc. ©いのまたむつみ ©藤島康介