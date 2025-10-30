バンダイナムコエンターテインメントは10月30日、Nintendo Switch ／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）用ソフト「テイルズ オブ エクシリア リマスター」を発売した。

※Steam版は10月31日発売

本作は、2011年にシリーズ15周年作品として発売した「テイルズ オブ エクシリア」のリマスター版。キャッチフレーズは「揺るぎなき信念のRPG」で、シリーズ初のダブル主人公システムを採用している。

本作のテーマソングである浜崎あゆみさんの「progress」を使用したローンチトレーラーのほか、主人公のジュード役を務める代永翼さんのナレーションにのせてエクシリアの風景を楽しめる映像「テイルズオブ エクシリアリマスター-人と精霊が織りなす美しき風景と出会う旅-」も公開されている。

さらに、代永翼さんとミラ＝マクスウェル役を務めた沢城みゆきさんによるキャストコメント動画も公開。収録当時の思い出に「台本が想像以上だった」「リテイクも多く季節をまたいで毎週やってた」というお話や、リマスター化にあたっての想いとして「子供と一緒にやります」「今度こそ最後まで（やりたい）！」などと語られていた。

ユーザーからは「懐かしい～！」「OPは最強クラスに好き」「本当に大好きな2人だから嬉しい」「これを楽しみに今日まで生きてきた！」など、熱量の高い声が多く寄せられている。

また、キャストサイン色紙やオリジナルアクリルスタンドなど、豪華賞品が当たる発売記念キャンペーンも開催中。詳しくは特設サイトを参照してほしい。

・キャンペーン特設サイト

https://tales-ch.jp/special_index.php?ms_id=237

リマスター版ではグラフィック向上のほか、目的地アイコンの表示やグレードショップの初期解放、エンカウントON/OFF設定など、遊びやすくする新機能を多数実装。逆に、削除された要素はほとんどないという。くわしくは公式サイトを参照。

【ゲーム情報】

タイトル：テイルズ オブ エクシリア リマスター

ジャンル：揺るぎなき信念のRPG

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：発売中（2025年10月30日） ※Steam版は10月31日

価格：

通常版：6930円（パッケージ／ダウンロード）

デラックスエディション：9350円（ダウンロード）

プレイ人数：1人、バトルのみ最大4人

CERO：B（12歳以上対象）

Tales of Xillia Remastered& ©Bandai Namco Entertainment Inc. ©いのまたむつみ ©藤島康介