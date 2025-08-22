このページの本文へ

Windows、回復オプションに不具合　マイクロソフトが緊急修正

2025年08月22日 12時45分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

Windowsのロゴ

　マイクロソフトは8月19日、2025年8月の月例アップデートを適用したWindowsの一部で「回復オプション」関連の不具合が発生する可能性があるとして、修正プログラムの提供を始めた。

　不具合の概要と、対象のOSおよびバージョンは以下のとおり。

●不具合の概要

・Windows セキュリティ更新プログラム（2025年8月）を適用後、デバイスのリセットまたは回復の試行に失敗することがある

●対象のOSとバージョン

■Windows 11

・バージョン23H2
・バージョン22H2

■Windows 10

・バージョン22H2

■Windows 10 Enterprise

・LTSC 2021
・LTSC 2019

■Windows 10 IoT Enterprise

・LTSC 2021
・LTSC 2019

　この不具合は、Windows Updateの「オプションの更新プログラム」または「Microsoft Update Catalog」から、OSやバージョンに応じた更新プログラムを適用することで修正可能だ。

●OS・バージョン別更新プログラム

■Windows 11

・バージョン23H2：KB5066189
・バージョン22H2：KB5066189

■Windows 10

・バージョン22H2：KB5066188

■Windows 10 Enterprise

・LTSC 2021：KB5066188
・LTSC 2019：KB5066187（Microsoft Update Catalogのみ）

■Windows 10 IoT Enterprise

・LTSC 2021：KB5066188
・LTSC 2019：KB5066187（Microsoft Update Catalogのみ）

■関連サイト

