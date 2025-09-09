「テイルズ オブ アライズ」4周年でユーザーに思い出募集 「中田譲治のインディグネイション」「ストーリーが最高」「記憶をリセットしたいRPG」

バンダイナムコエンターテインメントより2021年9月9日に発売されたPlayStation 5／PlayStation 4／Xbox One／Xbox Series X|S／PC（Steam）用ソフト「Tales of ARISE（テイルズ オブ アライズ）」が、発売4周年を迎えた。

本作は“継承と進化”をテーマにして開発された「テイルズ オブ」シリーズ25周年記念タイトル。Steamでも“非常に好評”のステータスを獲得するなど、ユーザーからの人気が高い作品だ。

水彩画とアニメ表現を融合させた美しいグラフィックや、進化したアクションバトル、そして2つの星の宿命をめぐる壮大な物語。ufotable制作のアニメーションが各所に挿入され、ゲームを盛り上げた。

公式X（Twitter）では4周年を記念したポストが投稿され、ユーザーに作品の思い出を教えてほしいと呼びかけている。ユーザーからは「中田譲治のインディグネイションにはびっくりした」「岩を避け続けた思い出」「パーティメンバーが家族みたいでよかった」「ストーリーが最高」「記憶をリセットしたいRPG」など、作品を振り返る声が寄せられていた。

現在、「テイルズ オブ」シリーズは30周年を迎え、リマスタープロジェクトも進行中。本作はマザーシップ的なタイトルとしては最新作なので、まだ遊んだことのない人はこの機会に触れてみてはいかがだろうか。

・Steam版はこちら

https://store.steampowered.com/app/740130/Tales_of_ARISE/

©Bandai Namco Entertainment Inc.