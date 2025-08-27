このページの本文へ

OpenAIで障害　APIエラー

2025年08月27日 11時07分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

OpenAIのロゴ

　OpenAIの一部サービスで、2025年8月27日6時頃、障害が発生。同日11時現在も継続している。

　主な内容はAPIエラーとレイテンシーの増加。同社は10時54分の段階で緩和策を適用しており、回復状況を監視している。

