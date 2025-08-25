JR西、ロングシート車両に有料座席

西日本旅客鉄道（JR西日本）は8月22日、有料着席サービス「快速 うれしート」のサービスエリアを拡大することを明らかにした。対象は片町（学研都市）線、JR東西線、阪和線（一部区間）で、10月14日のサービス開始を予定している。

「快速 うれしート」は、同社が関西圏の一部快速列車に導入している有料の着席保証サービス。普通車の車端部を指定席として提供する仕組みで、空席があれば追加料金の支払いで確実に着席できることがウリだ。

今回のサービスエリア拡大により、新たに「快速 うれしート」が設定される線区の詳細は以下のとおり。

■新規設定線区 ・学研都市線：木津駅〜京橋駅

・JR東西線：京橋駅〜尼崎駅

・阪和線：天王寺駅〜日根野駅 ■運転本数 学研都市線・JR東西線（直通） ・京橋／尼崎方面（平日朝）：2本

・四条畷／木津方面（平日夕〜夜）：5本 阪和線 ・天王寺方面（平日朝）：2本

・日根野方面（平日夕〜夜）：3本

なお、学研都市線とJR東西線の車両は座席がすべてロングシート（窓を背に座るベンチ型シート）のため、全国的にも珍しい「ロングシートの指定席」となる。

このほか、同社では東海道本線を中心に「快速 うれしート」の設定列車の増発も実施する方針だ。