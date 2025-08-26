このページの本文へ

楽天、5kg2000円台の備蓄米販売を完了

2025年08月26日 11時40分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

　楽天グループは8月26日、政府備蓄米「楽天生活応援米」について、予定販売数量に達したため、8月22日をもって販売を完了したことを明らかにした。

　楽天生活応援米は5月29日より、楽天市場、楽天24、楽天マートなどで販売を開始。総販売数は1万トン。政府の意向に沿う形で、5kgあたり2000円前後の価格設定となっていた。

