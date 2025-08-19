バンダイナムコエンターテインメントは8月18日、シリーズ30周年を記念して進行中の「テイルズ オブ」シリーズ リマスタープロジェクトについて、次弾タイトルを8月19日23時に発表すると告知した。YouTubeにてプレミア公開される。

「テイルズ オブ」シリーズは1995年に発売されたスーパーファミコン用ソフト「テイルズ オブ ファンタジア」を初代作品として、派生・外伝作品も含めれば40タイトル以上が展開されてきた。なお、30周年本番は2025年12月15日に迎える。

本プロジェクトは「過去作を現行機で快適に遊べるようにしたい」という想いで動いているもの。現在リマスターされているのは、「テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER」「テイルズ オブ シンフォニア REMASTERED」「テイルズ オブ グレイセス エフ REMASTERED」の3作品となる。

このことから、リマスター対象はPS3以前の世代が中心であるとわかる。PS4で遊べるものはPS5でも遊べるので、現行機という扱いなのだろう。

ユーザーからは「エクシリア1＆2セットで！」「レジェンディアやりたいな」「ジ アビスを今の画質でプレイしたいのが本音」など、さまざまな予想（要望）が寄せられている。

とくに意見が多く目立ったのが「テイルズ オブ エターニア」のリマスター要望だ。2000年発売の初代PSタイトルで、2004年にPSPへ移植されて以来、遊べる機会がない。「どうせならリマスターではなくリメイクで」という声もあるが、逆に「リマスターでいい、リマスターがいいんだ」「あの美麗なドット絵の温かい背景が素晴らしいから、変にいじらないリマスターなら歓迎」などの意見も。

PS2～PS3世代の3D作品はリマスターで綺麗にできるが、初代PS世代のドット絵作品はそういった声もあり、扱いが難しい。データが残っているのなら、せめてアーカイブ的に遊べるようにして欲しいのがファンの正直な声だろう。

果たして今回発表されるリマスタータイトルは何になるのか。本日23時、発表の時を座して待とう。

©Bandai Namco Entertainment Inc.