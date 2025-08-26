ニコニコ、人気の漫画67作品を全話無料に　「盾の勇者の成り上がり」「無職転生」など

ドワンゴは8月26日、「ニコニコ漫画」のアプリ公開10周年を記念した特別企画第3弾として、67作品を全話無料公開する「全話無料イッキ読み」キャンペーンの開催を発表した。期間は2025年8月26日から10月3日まで。

本キャンペーンでは開催期間を3つに区切り、それぞれテーマに沿った作品を期間限定で無料公開する。期間と主な対象作品は以下のとおり。