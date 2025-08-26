ニコニコ、人気の漫画67作品を全話無料に　「盾の勇者の成り上がり」「無職転生」など

ドワンゴは8月26日、「ニコニコ漫画」のアプリ公開10周年を記念した特別企画第3弾として、67作品を全話無料公開する「全話無料イッキ読み」キャンペーンの開催を発表した。期間は2025年8月26日から10月3日まで。
本キャンペーンでは開催期間を3つに区切り、それぞれテーマに沿った作品を期間限定で無料公開する。期間と主な対象作品は以下のとおり。
●「全話無料イッキ読み」キャンペーン概要
■その1：「コメント秀逸（おもろすぎ）まんが」厳選20作品
内容：「コメント秀逸（おもろすぎ）まんが」をテーマに選ばれた20作品を、14日間限定で全話無料公開
実施期間：2025年8月26日11時～9月9日11時
主な対象作品：
・『魔法医レクスの変態カルテ』（元三大介）
・『ニートくノ一となぜか同棲はじめました』（小龍）
■その2：日替わり人気作10連発
内容：厳選した10作品を、1日1作品24時間限定で全話無料公開
実施期間：2025年9月9日11時～9月19日11時
主な対象作品：
・『盾の勇者の成り上がり』（漫画：藍屋球／原作：アネコユサギ／キャラクター原案：弥南せいら）
・『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』（漫画：フジカワユカ／原作：理不尽な孫の手／キャラクター原案：シロタカ）
■その3：厳選☆14日間読み放題
内容：各出版社の推薦により厳選した37作品を、14日間限定で全話無料公開
実施期間：2025年9月19日11時～10月3日11時
主な対象作品：9月19日11時より特設サイトで公開