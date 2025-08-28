現在、PlayStation Storeで開催中のセール「Ready, Set, Play!。PS5／PS4タイトルが最大80％オフで提供されている。そのなかでオススメのタイトルを紹介していこう。セール期間は9月10日まで。

まずはスクウェア・エニックスより「FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition」がお買い得。通常1万1501円のところ、 6900円（40％オフ） となっている。

「FFVIIリメイクプロジェクト」の2作目にして、再構築された名作がここに。ミッドガルを脱出したクラウドたちは広大な世界へと旅立ち、仲間たちと絆を育んでいく。“忘らるる都”でのラストシーンは必見だ。

・「FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition」

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-PPSA08664_00-0978938405039882

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

2点目はアトラスより「ペルソナ３ リロード デジタルデラックスエディション」を紹介。通常1万2408円のところ 5583円（55％オフ） で購入できる。

とある事情で編入することになった主人公が、謎の怪物に襲撃を受けたことをきっかけに「ペルソナ」能力に覚醒。特別課外活動部（S.E.E.S.）に加入し、世界の謎に立ち向かう。4K・60fpsの現行ハードに最適化し、より美しく遊びやすく帰ってきたリメイク作品となる。

・「ペルソナ３ リロード デジタルデラックスエディション」

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0005-PPSA07651_00-ADDCONTENT200011

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

3点目はワーナー ブラザース ジャパンより「ホグワーツ・レガシー」。通常9878円のところ 1975円（80％オフ） と文字通り破格に。ついに2000円を切った。

小説「ハリー・ポッター」に登場した世界を舞台とするオープンワールドアクションRPG。自分だけのオリジナルキャラクターを作り、授業を受けて呪文を習得し、魔法使いとしてこの世界を冒険しよう。

・「ホグワーツ・レガシー」PS5版

https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP1018-PPSA01593_00-HOGWARTSLEGACY01

HOGWARTS LEGACY software © 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia © and ™ Warner Bros. Entertainment Inc.

WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s22)

最後はバンダイナムコエンターテインメントの「テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター」を紹介。通常6490円のところ 4867円（25％オフ） で購入できる。2025年1月発売なので、比較的新しめ。

2010年に発売されたオリジナル版を丁寧にリマスターした作品。「守る強さを知るRPG」というキャッチフレーズがそのまま物語の本質を示しているように思う。2周目要素「グレードショップ」の初期開放やエンカウントオフ機能など、充実の遊びやすさをプラスしているのがリマスター版の特徴となる。

また、「テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER」、「テイルズ オブ シンフォニア リマスター」、「テイルズ オブ ゼスティリア Welcome Price!!」、「Tales of ARISE（テイルズ オブ アライズ）」もセールを実施中だ。あわせてチェックしよう。

・「テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター」

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0700-PPSA19988_00-TALESOFGRACESF00

Tales of Graces™f Remastered & ©Bandai Namco Entertainment Inc. ©いのまたむつみ



ここで紹介したタイトル以外にも、お買い得なタイトルが多数ラインアップされているPS Storeのセール。一度ページをのぞいてみてはいかがだろうか。

・PS Store「Ready, Set, Play!」ページ

https://store.playstation.com/ja-jp/category/d7c3ad20-90cf-46c4-a4bb-6f90ba6896f6/1