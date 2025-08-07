このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第84回

BRTNAP「スマートDVDプレイヤー」

オジサンが絶対欲しくなる　すべて物理ボタンがかっこいいDVDプレーヤー

2025年08月07日 19時30分更新

文● 松永／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

操作がすべて物理ボタンという操作性も魅力の「ポータブルDVDプレイヤー」

　オジサンの俺が思わず手にしたくなる。見た目からしてミニマルさが光るのが、BRTNAP（バートナップ）の「ポータブルDVDプレイヤー」です。通販でよく見るノートPC風の折りたたみデザインではなく、無印良品的なシンプルさを追求した一枚岩のようなボディ。画面タッチなど採用せず、すべての操作はボタンという潔さ。今では珍しいCD／DVDプレーヤーは死蔵していた映画や音楽を再生するのにぴったりのガジェットです。

【目次】この記事で書かれていること：

BRTNAP ポータブルDVDプレイヤーのメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）どこでもDVDが見られるコンパクトさ
2）外部出力にも対応
3）邪魔にならないデザインとサイズ

購入時に注意したい2つのポイント
1）Blu-rayは再生できない
2）4時間の再生に対してフル充電には約4時間必要

まとめ
詳細スペック情報

