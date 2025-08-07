オジサンの俺が思わず手にしたくなる。見た目からしてミニマルさが光るのが、BRTNAP（バートナップ）の「ポータブルDVDプレイヤー」です。通販でよく見るノートPC風の折りたたみデザインではなく、無印良品的なシンプルさを追求した一枚岩のようなボディ。画面タッチなど採用せず、すべての操作はボタンという潔さ。今では珍しいCD／DVDプレーヤーは死蔵していた映画や音楽を再生するのにぴったりのガジェットです。