Nintendo SwitchとSteamのダウンロード版は発売記念セールで10％オフとお買い得！

インティ・クリエイツは7月24日、本格横スクロール2Dアクションゲーム『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト』（2014年）、『蒼き雷霆 ガンヴォルト 爪（ソウ）』（2016年）、『蒼き雷霆 ガンヴォルト 鎖環（ギブス）』（2022年）の全3作品と全DLCを収録した『蒼き雷霆 ガンヴォルト トライアングル エディション』をNintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）で発売。

発売を記念して、シリーズアートディレクターの荒木宗弘氏が描き下ろした、記念イラストを公開。また、今後のアップデート内容もチラ見せする、第二弾紹介映像（ローンチトレーラー）も公開している。

価格はパッケージ通常版が5940円、パッケージ限定版「10周年記念コンプリートBOX」が1万6280円、ダウンロード通常版が4980円となる。

さらに、発売記念（ローンチ）セール、10周年記念セールなども実施しているので、要チェックだ！

▼第二弾紹介映像

https://youtu.be/W1cdt-chjh8

▼ダウンロード版販売ページはこちら！

Nintendo Switch版：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000095019.html

PlayStation 5版：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP1368-PPSA29101_00-GVTE0000APPWW000

PC（Steam）版：https://store.steampowered.com/app/3813350/_/

Nintendo Switch／SteamのDL版は10％オフの発売記念割引を実施中！

Nintendo Switch／Steamのダウンロード版は10％オフの発売記念セールを開催中。この機会にぜひゲットしてみはいかがだろうか。

▼Nintendo Switch版（セール期間：2025年8月20日23時59分まで）

ストアページ：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000095019.html

▼PC（Steam）版（セール期間：2025年8月7日15時59分まで）

ストアページ：https://store.steampowered.com/app/3813350/_/

条件を満たしていると50％オフの10周年記念割引も実施！

2025年8月23日までの1ヵ月間、Nintendo Switch、PC（Steam）のダウンロード版を対象に、条件を満たすと『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション』が50％オフで購入できる10周年記念特別割引を実施中。

条件は下記のダウンロード版タイトルを所持していること。条件を満たしている人で、まだすべてのタイトルを遊んだことのない人は、このチャンスをお見逃しなく。

・『蒼き雷霆 ガンヴォルト ストライカーパック』（Nintendo Switch）

・『蒼き雷霆 ガンヴォルト』（Steam）、『蒼き雷霆 ガンヴォルト 爪』（Steam）の両方

・『蒼き雷霆 ガンヴォルト 鎖環』（Nintendo Switch／Steam）

【ゲーム情報】

タイトル：蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション

ジャンル：ライトノベル2Dアクション

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：発売中（2025年7月24日）

価格：

パッケージ通常版：5940円

パッケージ限定版「10周年記念コンプリートBOX」：1万6280円

ダウンロード通常版：4980円

※パッケージ版はSwitchとPS5のみ。

CERO：B（12才以上対象）

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