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Nintendo SwitchとSteamのダウンロード版は発売記念セールで10％オフとお買い得！

『蒼き雷霆 ガンヴォルト トライアングル エディション』が本日発売！ローンチトレーラーも公開

2025年07月24日 17時45分更新

文● ミヤザキ／ASCII

『蒼き雷霆 ガンヴォルト トライアングル エディション』が本日発売！ローンチトレーラーも公開

　インティ・クリエイツは7月24日、本格横スクロール2Dアクションゲーム『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト』（2014年）、『蒼き雷霆 ガンヴォルト 爪（ソウ）』（2016年）、『蒼き雷霆 ガンヴォルト 鎖環（ギブス）』（2022年）の全3作品と全DLCを収録した『蒼き雷霆 ガンヴォルト トライアングル エディション』をNintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）で発売。

　発売を記念して、シリーズアートディレクターの荒木宗弘氏が描き下ろした、記念イラストを公開。また、今後のアップデート内容もチラ見せする、第二弾紹介映像（ローンチトレーラー）も公開している。

　価格はパッケージ通常版が5940円、パッケージ限定版「10周年記念コンプリートBOX」が1万6280円、ダウンロード通常版が4980円となる。

　さらに、発売記念（ローンチ）セール、10周年記念セールなども実施しているので、要チェックだ！

▼第二弾紹介映像
https://youtu.be/W1cdt-chjh8

▼ダウンロード版販売ページはこちら！
Nintendo Switch版：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000095019.html
PlayStation 5版：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP1368-PPSA29101_00-GVTE0000APPWW000
PC（Steam）版：https://store.steampowered.com/app/3813350/_/

『蒼き雷霆 ガンヴォルト トライアングル エディション』が本日発売！ローンチトレーラーも公開

発売記念イラスト

Nintendo Switch／SteamのDL版は10％オフの発売記念割引を実施中！

　Nintendo Switch／Steamのダウンロード版は10％オフの発売記念セールを開催中。この機会にぜひゲットしてみはいかがだろうか。

▼Nintendo Switch版（セール期間：2025年8月20日23時59分まで）
ストアページ：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000095019.html
▼PC（Steam）版（セール期間：2025年8月7日15時59分まで）
ストアページ：https://store.steampowered.com/app/3813350/_/

条件を満たしていると50％オフの10周年記念割引も実施！

　2025年8月23日までの1ヵ月間、Nintendo Switch、PC（Steam）のダウンロード版を対象に、条件を満たすと『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション』が50％オフで購入できる10周年記念特別割引を実施中。

　条件は下記のダウンロード版タイトルを所持していること。条件を満たしている人で、まだすべてのタイトルを遊んだことのない人は、このチャンスをお見逃しなく。

・『蒼き雷霆 ガンヴォルト ストライカーパック』（Nintendo Switch）
・『蒼き雷霆 ガンヴォルト』（Steam）、『蒼き雷霆 ガンヴォルト 爪』（Steam）の両方
・『蒼き雷霆 ガンヴォルト 鎖環』（Nintendo Switch／Steam）

『蒼き雷霆 ガンヴォルト トライアングル エディション』が本日発売！ローンチトレーラーも公開
『蒼き雷霆 ガンヴォルト トライアングル エディション』が本日発売！ローンチトレーラーも公開

【ゲーム情報】

タイトル：蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション
ジャンル：ライトノベル2Dアクション
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）
発売日：発売中（2025年7月24日）
価格：
　パッケージ通常版：5940円
　パッケージ限定版「10周年記念コンプリートBOX」：1万6280円
　ダウンロード通常版：4980円
※パッケージ版はSwitchとPS5のみ。
CERO：B（12才以上対象）

© INTI CREATES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

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