インティ・クリエイツは7月24日、本格横スクロール2Dアクションゲーム『蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト』(2014年)、『蒼き雷霆 ガンヴォルト 爪(ソウ)』(2016年)、『蒼き雷霆 ガンヴォルト 鎖環(ギブス)』(2022年)の全3作品と全DLCを収録した『蒼き雷霆 ガンヴォルト トライアングル エディション』をNintendo Switch/PlayStation 5/PC(Steam)で発売。

発売を記念して、シリーズアートディレクターの荒木宗弘氏が描き下ろした、記念イラストを公開。また、今後のアップデート内容もチラ見せする、第二弾紹介映像(ローンチトレーラー)も公開している。

価格はパッケージ通常版が5940円、パッケージ限定版「10周年記念コンプリートBOX」が1万6280円、ダウンロード通常版が4980円となる。

さらに、発売記念(ローンチ)セール、10周年記念セールなども実施しているので、要チェックだ!

▼第二弾紹介映像

https://youtu.be/W1cdt-chjh8

▼ダウンロード版販売ページはこちら!

Nintendo Switch版:https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000095019.html

PlayStation 5版:https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP1368-PPSA29101_00-GVTE0000APPWW000

PC(Steam)版:https://store.steampowered.com/app/3813350/_/

Nintendo Switch/SteamのDL版は10%オフの発売記念割引を実施中!

Nintendo Switch/Steamのダウンロード版は10%オフの発売記念セールを開催中。この機会にぜひゲットしてみはいかがだろうか。

▼Nintendo Switch版(セール期間:2025年8月20日23時59分まで)

ストアページ:https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000095019.html

▼PC(Steam)版(セール期間:2025年8月7日15時59分まで)

ストアページ:https://store.steampowered.com/app/3813350/_/

条件を満たしていると50%オフの10周年記念割引も実施!

2025年8月23日までの1ヵ月間、Nintendo Switch、PC(Steam)のダウンロード版を対象に、条件を満たすと『蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト トライアングル エディション』が50%オフで購入できる10周年記念特別割引を実施中。

条件は下記のダウンロード版タイトルを所持していること。条件を満たしている人で、まだすべてのタイトルを遊んだことのない人は、このチャンスをお見逃しなく。

・『蒼き雷霆 ガンヴォルト ストライカーパック』(Nintendo Switch)

・『蒼き雷霆 ガンヴォルト』(Steam)、『蒼き雷霆 ガンヴォルト 爪』(Steam)の両方

・『蒼き雷霆 ガンヴォルト 鎖環』(Nintendo Switch/Steam)

【ゲーム情報】

タイトル:蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト トライアングル エディション

ジャンル:ライトノベル2Dアクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PC(Steam)

発売日:発売中(2025年7月24日)

価格:

パッケージ通常版:5940円

パッケージ限定版「10周年記念コンプリートBOX」:1万6280円

ダウンロード通常版:4980円

※パッケージ版はSwitchとPS5のみ。

CERO:B(12才以上対象)

© INTI CREATES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.