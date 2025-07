インティ・クリエイツは7月10日、Nintendo Switch/PlayStation 5で発売予定のライトノベル2Dアクションゲーム『蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルトトライアングルエディション』について、ダウンロード版も配信すると発表。

本施策は、パッケージ版を発売しない国々のユーザーからも本作をプレイしたいとの要望が多くあったことから実現したという。

ゲームの発売日は2025年7月24日予定、ダウンロード版の価格は4980円だ。パッケージ版や限定版の価格は、下記のゲーム情報を確認してほしい。

▼マイニンテンドーストア【本日より予約開始!】

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000095019.html

▼PlayStation Store【7月24日0時より配信】

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10014566

Nintendo Switch用ダウンロード版は早期購入割引キャンペーンを実施中!

Nintendo Switch用ダウンロード版では、予約期間~発売後4週間に10%オフの早期購入割引キャンペーンを実施している。

【Nintendo Switch用ダウンロード版早期購入割引キャンペーン期間】

期間:2025年7月10日~8月20日 ※発売日は2025年7月24日

Nintendo Switch用DL版を対象に10周年記念割引キャンペーンを実施!

『蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルトトライアングルエディション』のNintendo Switch用ダウンロード版を対象に、10周年記念割引キャンペーンを実施。

『蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルトストライカーパック』のダウンロード版、又は、『蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト鎖環(ギブス)』のダウンロード版を所持しているニンテンドーアカウントでは、今作『蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルトトライアングルエディション』のダウンロード版を、50%オフの2490円で購入可能。

キャンペーン期間は、本日から2025年8月23日(発売から1ヵ月後)までとなっているので、この機会をお見逃しなく。

【10周年記念割引キャンペーン】

期間:2025年7月10日~8月23日 ※発売日は2025年7月24日

対称ハード:Nintendo Switch

対称ソフト:『蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルトトライアングルエディション』ダウンロード版

割引率:50%オフ

割引条件:下記タイトルのダウンロード版を所持しているニンテンドーアカウントでログインしていること

・蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルトストライカーパック

・蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト鎖環(ギブス)

【ゲーム情報】

タイトル:蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト トライアングル エディション

ジャンル:ライトノベル2Dアクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5

発売日:2025年7月24日予定

価格:

パッケージ通常版:5940円

パッケージ限定版「10周年記念コンプリートBOX」:1万6280円

ダウンロード通常版:4980円

CERO:B(12才以上対象)

© INTI CREATES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.