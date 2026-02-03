大型無償アップデートパッチVer.1.3.0を配信！
『蒼き雷霆 ガンヴォルト トライアングル エディション』にてスピードランモードが解禁！
インティ・クリエイツは2月3日、Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）で発売中の本格横スクロール2Dアクションゲーム『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション』について、大型無償アップデートパッチVer.1.3.0を配信。
本アップデートにより、スピードランモード「蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト CONNECT X（イクス）」が追加される。PVも公開しているので、あわせてチェックしよう。
▼PV
■境界を越え、英雄は共鳴（コネクト）する。
『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルトトライアングルエディション』のVer.1.3.0のアップデートとして、スピードランモード『CONNECT X（イクス）』を実装。
『CONNECT X（イクス）』モードは、プレイアブルキャラクター「アキュラ」を操作してステージを走破し、全5ステージのボスをすべて撃破するまでのスコア＆クリアタイムを競う専用モードだ。
ステージは『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト鎖環（ギブス）』の前半ステージをベースにしており、操作キャラは『白き鋼鉄のX（イクス） 2』のアキュラをベースにカスタマイズした本モードオリジナルの性能となっている。
【注目ポイント①】
ブリッツダッシュを駆使した高速空中戦闘。敵をロックオンし、強力な必中攻撃で撃破しよう。
【注目ポイント②】
『白き鋼鉄のX（イクス） 2』で手に入れた7種類のEXウェポン（RoRoの特殊兵装）を戦略的に駆使して戦おう。
【注目ポイント③】
クードスが一定値を超えると「オーバードライブ」が発動。アキュラの性能が大幅に強化されるほか、希望の歌姫「RoRo」が顕現し、歌で戦いをサポートする。
（さらにクードスを稼ぐことで新たな変化も……!?）
【注目ポイント④】
敵を倒して入手したクレジットは、RoRoの「ヒーリング」に使用可能。強敵とのボス戦に備えて蓄えておこう。
【注目ポイント⑤】
ステージ内に隠された4つの「X（ルビ：イクス）マーク」を集めることが、攻略の鍵となる……。
【注目ポイント⑥】
このスピードランモード『CONNECT X（ルビ：イクス）』専用に調整されたアキュラを使いこなし、ハイスコアと最速クリアをぜひとも目指してみよう。
【ゲーム情報】
タイトル：蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション
ジャンル：ライトノベル2Dアクション
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）
発売日：発売中（2025年7月24日）
価格：
パッケージ通常版：5940円
パッケージ限定版「10周年記念コンプリートBOX」：1万6280円
ダウンロード通常版：4980円
※パッケージ版はSwitchとPS5のみ。
CERO：B（12才以上対象）
