インティ・クリエイツは2月3日、Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）で発売中の本格横スクロール2Dアクションゲーム『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション』について、大型無償アップデートパッチVer.1.3.0を配信。

本アップデートにより、スピードランモード「蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト CONNECT X（イクス）」が追加される。PVも公開しているので、あわせてチェックしよう。

▼PV

■境界を越え、英雄は共鳴（コネクト）する。

『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルトトライアングルエディション』のVer.1.3.0のアップデートとして、スピードランモード『CONNECT X（イクス）』を実装。

『CONNECT X（イクス）』モードは、プレイアブルキャラクター「アキュラ」を操作してステージを走破し、全5ステージのボスをすべて撃破するまでのスコア＆クリアタイムを競う専用モードだ。

ステージは『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト鎖環（ギブス）』の前半ステージをベースにしており、操作キャラは『白き鋼鉄のX（イクス） 2』のアキュラをベースにカスタマイズした本モードオリジナルの性能となっている。

【注目ポイント①】

ブリッツダッシュを駆使した高速空中戦闘。敵をロックオンし、強力な必中攻撃で撃破しよう。

【注目ポイント②】

『白き鋼鉄のX（イクス） 2』で手に入れた7種類のEXウェポン（RoRoの特殊兵装）を戦略的に駆使して戦おう。

【注目ポイント③】

クードスが一定値を超えると「オーバードライブ」が発動。アキュラの性能が大幅に強化されるほか、希望の歌姫「RoRo」が顕現し、歌で戦いをサポートする。

（さらにクードスを稼ぐことで新たな変化も……!?）

【注目ポイント④】

敵を倒して入手したクレジットは、RoRoの「ヒーリング」に使用可能。強敵とのボス戦に備えて蓄えておこう。

【注目ポイント⑤】

ステージ内に隠された4つの「X（ルビ：イクス）マーク」を集めることが、攻略の鍵となる……。

【注目ポイント⑥】

このスピードランモード『CONNECT X（ルビ：イクス）』専用に調整されたアキュラを使いこなし、ハイスコアと最速クリアをぜひとも目指してみよう。

【ゲーム情報】

タイトル：蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション

ジャンル：ライトノベル2Dアクション

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：発売中（2025年7月24日）

価格：

パッケージ通常版：5940円

パッケージ限定版「10周年記念コンプリートBOX」：1万6280円

ダウンロード通常版：4980円

※パッケージ版はSwitchとPS5のみ。

CERO：B（12才以上対象）

© INTI CREATES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.