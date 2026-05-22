インティ・クリエイツは5月22日、京都市勧業館みやこめっせで開催中の日本最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit PUNCH」のメインステージにて、『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングルエディション Nintendo Switch 2 Edition』および『白き鋼鉄のX（イクス） 3』の2作品のプロジェクト立ち上げを発表した。「BitSummit PUNCH」の会期は、2026年5月24日まで（22日はビジネスデー）。

『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングルエディション Nintendo Switch 2 Edition』は2026年内、『白き鋼鉄のX（イクス） 3』は2027年の発売を目指して開発している。メインステージはアーカイブ配信されているので、ぜひともチェックしよう。

メインステージ配信：https://www.youtube.com/watch?v=AdXBG0xZnwc

twitch：https://www.twitch.tv/bitsummit

■『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition』発表！

本格横スクロール2Dアクションゲーム『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト』（2014年）、『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 爪（ソウ）』（2016年）、『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 鎖環（ギブス）』（2022年）の全3作品と全DLCを収録した完全版。

『Nintendo Switch 2 Edition』ではフレームレートの向上、4Kテレビ出力への対応などの機能追加が行われる。さらに、スピンアウト作品『白き鋼鉄のX（イクス） 2』の主人公であるアキュラと、シリーズ主人公のガンヴォルトが共闘する追加シナリオ『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト GX』も追加され、新ウェポンや、2人のシナジーによる「インスピレーション」システムが搭載される。

新たな“楽しさ”を追求した『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングルエディション Nintendo Switch 2 Edition』は、シリーズ最新作としてパワーアップし2026年内に発売できるよう鋭意開発中だ。

▼紹介映像はこちら

https://youtu.be/okQfIceikD4

●物語（サイキックオペラ）の最終章――今、協奏曲（コンチェルト）が鳴り響く。

■「白き鋼鉄のX（イクス） 3」プロジェクト始動！

従来のゲームを大きく上回るスピード感と、スタイリッシュなアクション性を誇るシリーズの3作目、『白き鋼鉄のX（イクス） 3』を「BitSummit PUNCH」のメインステージにて発表した。

主人公・アキュラの新武装は“ディヴァイドエッジ”。異世界からの来訪者達に対抗すべく、自律思考型ロボットRoRoも多彩なモードに変身してアキュラをキュートにサポートする。

奥深い強化システム“コードカスタマイザー”によって、より進化した極限の2Dアクションゲームとなる予定とのことなので、続報を楽しみにしよう。『白き鋼鉄のX（イクス） 3』は2027年内の発売を目指して鋭意開発中だ。

▼紹介介映像はこちら

https://youtu.be/C5J1B9Y1y_s

●――“X（極限）”が一つだけだと、誰が決めた。

【ゲーム情報】

タイトル：蒼き雷霆 ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：ライトノベル2Dアクション

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年予定

価格：未定

CERO：審査予定

タイトル：白き鋼鉄のX（イクス） 3

ジャンル：アクションゲーム

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PC（Steam）

発売日：2027年予定

価格：未定

CERO：審査予定

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