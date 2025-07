インティ・クリエイツは7月29日、IKKANさんと田中健大さんのダブルMCで同社の最新情報を紹介する番組「インティ・クリエイツ情報局」の第19回を配信すると発表。配信日時は、2025年8月6日21時より。

約4ヵ月ぶりの復活となる今回の放送は、インティ・クリイエツの最新作『魔女ガミ-The Witch of Luludidea-』をピックアップ。アートディレクターである夏目裕司氏を交えて、さまざまな情報を届ける予定とのことなのでお見逃しなく。

『魔女ガミ-The Witch of Luludidea-』の発売日はNintendo Switch 2/Nintendo Switchが2025年10月30日予定[PC(Steam)版は配信日未定]。価格はプラットフォームやエディションによって異なるので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

【番組概要】

番組名:インティ・クリエイツ情報局 第19回

日時:2025年8月6日21時~

MC:IKKANさん(オフィス★怪人社)/田中健大さん(俳協)

ゲスト:夏目裕司氏(インティ・クリエイツ)

配信URL:

YouTube Live:https://www.youtube.com/live/FTsc3aTueDM

ニコニコ生放送:https://live.nicovideo.jp/watch/lv348341419

【ゲーム情報】

タイトル:魔女ガミ-The Witch of Luludidea-

(マジョガミ -ザ ウィッチ オブ ルルディデア-)

ジャンル:アクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC(Steam)

発売日:

Switch 2/Switch:2025年10月30日

Steam:未定

価格:

Switch 2パッケージ通常版:9240円

Switchパッケージ通常版:7150円

Switch 2パッケージ限定版:1万3640円

Switchパッケージ限定版:1万1550円

Switch 2ダウンロード版:6500円

Switch/Steamダウンロード版:5500円

※Steamはダウンロード版のみ。

CERO:審査予定