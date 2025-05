インティ・クリエイツは5月22日、本格横スクロール2Dアクションゲーム『蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト』(2014年)、『蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト 爪(ソウ)』(2016年)、『蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト 鎖環(ギブス)』(2022年)の全3作品と全DLCを収録した『蒼き雷霆(アームドブルー)ガンヴォルト トライアングル エディション』[Nintendo Switch/PlayStation 5]の主題歌「十全軌譚(ディケード)」のミュージックビデオを公開した。

本作はパッケージ専売で、発売日は2025年7月24日。価格は通常版が5940円、限定版の10周年記念コンプリートBOXが1万6280円となる。

もう10年、また10年、何度目かわからなくても、どんなに傷ついても、貴方に逢うまで何度でも立ち向かえる―――。

10周年を総括し、新たな10年に向かう、《電子の謡精(サイバーディーヴァ)》モルフォ(CV:桜川めぐさん)が歌い上げる最新楽曲をぜひチェックしてみてはいかがだろうか。

蒼き雷霆(アームドブルー)ガンヴォルト トライアングル エディション 主題歌「十全軌譚(ディケード)」

YouTube:https://youtu.be/ZcUVQRIYu6c

ニコニコ動画:https://www.nicovideo.jp/watch/so45008481

【ゲーム情報】

タイトル:蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト トライアングル エディション

ジャンル:ライトノベル2Dアクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5

発売日:2025年7月24日予定

価格:

通常版:5940円(パッケージ版)

10周年記念コンプリートBOX:1万6280円(パッケージ版)

CERO:審査予定

© INTI CREATES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.