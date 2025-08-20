『蒼き雷霆 ガンヴォルトTE』の最新情報をお届け！「ガンヴォルト情報局 第82回」が8月27日に配信決定

インティ・クリエイツは8月20日、Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）で発売中の『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション』について、同作の情報を中心に紹介する公式番組「ガンヴォルト情報局 第82回」を配信すると発表。配信日は、2025年8月27日21時より。

番組には、MCとしておなじみのIKKANさん、そしてレギュラーの櫻川めぐさん（モルフォ役）が出演。同タイトルの最新情報やイベント情報など、コンテンツ盛りだくさんでお届け予定なのでお見逃しなく。

【番組概要】

番組名：ガンヴォルト情報局 第82回

日時：2025年8月27日21時～

MC：IKKANさん（オフィス★怪人社）／櫻川めぐさん（S）

配信URL：

YouTube Live：https://www.youtube.com/live/jpYOmrfbjAA

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348512281

【ゲーム情報】

タイトル：蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション

ジャンル：ライトノベル2Dアクション

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：発売中（2025年7月24日）

価格：

パッケージ通常版：5940円

パッケージ限定版「10周年記念コンプリートBOX」：1万6280円

ダウンロード通常版：4980円

※パッケージ版はSwitchとPS5のみ。

CERO：B（12才以上対象）

© INTI CREATES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.