今回が『トライアングル エディション』シーズンの最終回！
『蒼き雷霆 ガンヴォルトTE』の最新情報をお届け！「ガンヴォルト情報局 第82回」が8月27日に配信決定
2025年08月20日 12時00分更新
インティ・クリエイツは8月20日、Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）で発売中の『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション』について、同作の情報を中心に紹介する公式番組「ガンヴォルト情報局 第82回」を配信すると発表。配信日は、2025年8月27日21時より。
番組には、MCとしておなじみのIKKANさん、そしてレギュラーの櫻川めぐさん（モルフォ役）が出演。同タイトルの最新情報やイベント情報など、コンテンツ盛りだくさんでお届け予定なのでお見逃しなく。
【番組概要】
番組名：ガンヴォルト情報局 第82回
日時：2025年8月27日21時～
MC：IKKANさん（オフィス★怪人社）／櫻川めぐさん（S）
配信URL：
YouTube Live：https://www.youtube.com/live/jpYOmrfbjAA
ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348512281
【ゲーム情報】
タイトル：蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション
ジャンル：ライトノベル2Dアクション
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）
発売日：発売中（2025年7月24日）
価格：
パッケージ通常版：5940円
パッケージ限定版「10周年記念コンプリートBOX」：1万6280円
ダウンロード通常版：4980円
※パッケージ版はSwitchとPS5のみ。
CERO：B（12才以上対象）
© INTI CREATES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
ASCII.jpの最新情報を購読しよう