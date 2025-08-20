ゲーム  >  『蒼き雷霆 ガンヴォルトTE』の最新情報をお届け！「ガンヴォルト情報局 第82回」が8月27日に配信決定

今回が『トライアングル エディション』シーズンの最終回！

2025年08月20日 12時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

　インティ・クリエイツは8月20日、Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）で発売中の『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション』について、同作の情報を中心に紹介する公式番組「ガンヴォルト情報局 第82回」を配信すると発表。配信日は、2025年8月27日21時より。

　番組には、MCとしておなじみのIKKANさん、そしてレギュラーの櫻川めぐさん（モルフォ役）が出演。同タイトルの最新情報やイベント情報など、コンテンツ盛りだくさんでお届け予定なのでお見逃しなく。

【番組概要】

番組名：ガンヴォルト情報局 第82回
日時：2025年8月27日21時～
MC：IKKANさん（オフィス★怪人社）／櫻川めぐさん（S）
配信URL：
　YouTube Live：https://www.youtube.com/live/jpYOmrfbjAA
　ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348512281

IKKANさん（オフィス★怪人社）

櫻川めぐさん（S）

【ゲーム情報】

タイトル：蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション
ジャンル：ライトノベル2Dアクション
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）
発売日：発売中（2025年7月24日）
価格：
　パッケージ通常版：5940円
　パッケージ限定版「10周年記念コンプリートBOX」：1万6280円
　ダウンロード通常版：4980円
※パッケージ版はSwitchとPS5のみ。
CERO：B（12才以上対象）

© INTI CREATES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

