インティ・クリエイツの最新作を「TOKYO GAME SHOW 2025」で遊ぼう！TGSセールも開催中

インティ・クリエイツは9月19日、幕張メッセにて開催する「TOKYO GAME SHOW 2025」（以下、TGS2025）に展示ブースを出展すると発表。TGS2025の会期は、2025年9月25日～9月28日（一般日は9月27日、28日）まで。

同社のブースでは、10月30日発売予定の新感覚ガールズスラッシュアクションゲーム『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』、10周年記念で発売したライトノベル2Dアクションゲーム『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングルエディション』、さらには、2026年1月29日発売予定のぶっ壊れ爽快ローグライトカードバトルRPG『カルドアンシェル Nintendo Switch 2 Edition』の合計3タイトルを試遊体験できる。

試遊体験した人には、それぞれのタイトルの試遊特典ノベルティをプレゼント。Nintendo Switch 2に対応したタイトルは、Nintendo Switch 2の実機で試遊できるので、ぜひこの機会にプレイしてみてはいかがだろうか。

さらには、『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』の世界観満点の神社エリアでは、誰でも「魔女ガミくじ」が引ける“おみくじイベント”を終日開催。巫女姿の魔女ガミの主人公「シロハ」のおみくじで吉兆を占おう。販促用のうちわも無料配布しているので、来場した際は、ブース番号8-N08（ホール8）の同社のブースに立ち寄ろう。

【イベント概要】

会場：幕張メッセ（https://www.m-messe.co.jp/）

ブース番号：8-N08 (ホール8)

日時：2025年9月25日10時～17時 ※ビジネスデー

2025年9月26日10時～17時 ※ビジネスデー

2025年9月27日9時30分～17時 ※一般日

2025年9月28日9時30分～16時30分 ※一般日

※ご来場方法、入場チケットのご購入方法は、東京ゲームショウの公式サイトをご覧ください。

プレイアブル出展内容

『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』のプレイアブル出展内容

TGS特別体験版として、チュートリアル付き初心者用ステージと今回初披露となる初心者ステージ体験者用の2ステージがプレイできる。Nintendo Switch 2でマジョガミの美麗な新感覚スラッシュアクションを体験してみよう。

体験版をプレイした人には「魔女ガミ特製バッジ」全5種からお好きなキャラをプレゼント。ブースを訪れた人全員に、『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』の販促用うちわも配布する。

『カルドアンシェル Nintendo Switch 2 Edition』のプレイアブル出展内容

『カルドアンシェル Nintendo Switch 2 Edition』はSwitch版からフレームレートが向上し、より快適で滑らかになったことに加え、4K解像度に対応してグラフィックが向上。そんな本作を全世界で最も早く体験できるチャンスとなっている。

展示される体験版では、チュートリアル専用ダンジョンを含む、4つのダンジョンをNintendo Switch 2で遊べる。遊んだ人には直径57mmの新規デザインの特製缶バッジ2種の中からご希望の1種をプレゼント。

『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングルエディション』のプレイアブル出展内容

本展示にて体験できるバージョンは、ライブラリモードを含む『ガンヴォルト トライアングルエディション』の全コンテンツを、最大10分間を楽しめる特別体験バージョン（Nintendo Switch版）。

さらに、プレイした人には、主人公たちをデザインした直径57mmのオリジナル大型缶バッジ（全3種）の中から、いずれか1つをプレゼントする。

ハピネット ブースでの出展内容の紹介

インティ・クリエイツのブース出展に加え、「TOKYO GAME SHOW 2025」のハピネットブース7-N12（ホール7）内でも『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』を試遊展示する。遊んだ人には、インティ・クリエイツのブースと同様に、特製缶バッジをプレゼント。

そして、ハピネットブース内ステージでは、2025年9月27日12時より『インティ・クリエイツ情報局「魔女ガミ」TGS公開生配信』を公演する。

MCのIKKANさん、田中健大さんに加え、『魔女ガミ』ディレクターの夏目裕司氏、ゲストに主人公シロハ役の富田美憂さん、星神ポルクス役の大西綺華さんを迎え、ゲームの魅力をたっぷり伝えるという。

ステージは、ハピネット公式YouTubeチャンネルでネット配信するので、こちらもチェックしてほしい。

【インティ・クリエイツ情報局「魔女ガミ」TGS公開生配信】

開催日時：2025年9月27日 12時～13時

出演者：

MC：IKKANさん／田中健大さん

出演：夏目裕司氏

ゲスト：富田美憂さん／大西綺華さん

配信URL：https://www.youtube.com/live/KHexggoWriY

インティ・クリエイツTGSセールを開催中！

TOKYO GAME SHOWの開催・出展を記念して、ニンテンドーeショップ、PSストア、Steamストアにて、インティ・クリエイツの全タイトル（※VR作品除く）を最大65パーセントオフで購入できるセールを開催。未プレイの人は、この機会をお見逃しなく。開催期間は、2025年9月18日～10月14日まで。

※各ストアのセール開始日～終了日はバナーをご覧ください。

■対象タイトル

60％オフ 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト ストライカーパック……Switch／PS4

60％オフ 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト……PC（Steam）

60％オフ 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 爪（ソウ）……PC（Steam）

60％オフ 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 鎖環（ギブス）……Switch／PS4／PS5／PC（Steam） ※PC（Staem）版は60％オフ

50％オフ GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル）……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）

50％オフ ブラスターマスター ゼロ……Switch／PS4／PC（Steam）

50％オフ ブラスターマスター ゼロ 2……Switch／PS4／PC（Steam）

50％オフ ブラスターマスター ゼロ 3……Switch／PS4／PC（Steam）

50％オフ Bloodstained: Curse of the Moon……Switch／PS4／PC（Steam）

60％オフ Bloodstained: Curse of the Moon 2……Switch／PS4／PC（Steam）

60％オフ ドラゴン・マークト・フォー・デス……Switch／PS4／PC（Steam）

65％オフ マイティガンヴォルト（ぎゃるガンヴォルト）……PS4／PC（Steam）

65％オフ マイティガンヴォルト バースト （ぎゃるガンヴォルト バースト）……Switch／PS4／PC（Steam）

50％オフ 白き鋼鉄のX（イクス） THE OUT OF GUNVOLT……Switch／PS4／PC（Steam）

60％オフ 白き鋼鉄のX（イクス） 2……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）

50％オフ ロロパズミクス……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）

75％オフ ぎゃる☆がん VR……PC（Steam）

65％オフ ぎゃる☆がん 2……Switch／PS4

65％オフ ぎゃる☆がん だぶるぴーす ばいりんぎゃる……PS4

65％オフ ぎゃる☆がん りたーんず……Switch

65％オフ ぎゃる☆がん だぶるぴーす……Switch

50％オフ グリム・ガーディアンズ デーモンパージ……Switch／PC（Steam）

25％オフ グリム・ガーディアンズ サーバント・オブ・ザ・ダーク……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）

50％オフ 幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）

50％オフ 九魂の久遠……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）

35％オフ カルドアンシェル……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）

30％オフ 精霊機（スピリットマシン）フレイリート……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）

【ゲーム情報】

タイトル：魔女ガミ－The Witch of Luludidea－

（マジョガミ －ザ ウィッチ オブ ルルディデア－）

ジャンル：アクション

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：

Switch 2／Switch：2025年10月30日

Steam：未定

価格：

Switch 2パッケージ通常版：9240円

Switchパッケージ通常版：7150円

Switch 2パッケージ限定版：1万3640円

Switchパッケージ限定版：1万1550円

Switch 2ダウンロード版：6500円

Switch／Steamダウンロード版：5500円

※Steamはダウンロード版のみ。

CERO：B（12才以上対象）

タイトル：カルドアンシェル

カルドアンシェル Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：RPG

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）

※パッケージ版はSwitch 2／Switch／PS5のみ

発売日： Switch／PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PC：発売中（2024年10月24日）

Switch 2：2026年1月29日予定

価格：

Switch／PS5パッケージ通常版：4950円

Switch／PS5パッケージ限定版：1万890円

Switch／PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PCダウンロード版：3480円

Switch 2パッケージ通常版：5940円

Switch 2パッケージ限定版：1万1990円

Switch 2ダウンロード版：4480円

Switch 2 アップグレードパス：1000円

プレイ人数：1～2人

CERO：C（15才以上対象）

タイトル：蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション

ジャンル：ライトノベル2Dアクション

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：発売中（2025年7月24日）

価格：

パッケージ通常版：5940円

パッケージ限定版「10周年記念コンプリートBOX」：1万6280円

ダウンロード通常版：4980円

※パッケージ版はSwitchとPS5のみ。

CERO：B（12才以上対象）

© INTI CREATES CO., LTD. 2025 ALL RIGHTS RESERVED.

© INTI CREATES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.