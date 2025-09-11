インティ・クリエイツは9月11日、同社の30周年記念プロジェクトとなる新感覚ガールズスラッシュアクション『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』のNintendo Switch 2／Nintendo Switchダウンロード版の予約を開始した。

本作の発売日は、2025年10月30日予定。ダウンロード版の価格は、Switch 2版が6500円、Switch版が5500円だ。なお、発売前日の10月29日までは、Switch 2版なら5850円、Switch版なら4950円と、10％オフで購入できる。

【予約期間】

2025年9月11日～10月29日

【ストアURL】

Nintendo Switch 2：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000097798.html

Nintendo Switch：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000100992.html

インティ・クリエイツ情報局が2025年9月17日に配信！

IKKANさんと田中健大さんのダブルMCで届けるインティ・クリエイツの最新情報を紹介する番組「インティ・クリエイツ情報局」の最新回となる第20回が配信決定。配信日時は、2025年9月17日21時より。

番組では、新感覚ガールズスラッシュアクションゲーム『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』をピックアップ！ ゲストに「反逆のマジョガミ イツカ」役のブリドカットセーラ恵美さんを交えて、さまざまな情報をお届けしていくという。

【番組概要】

番組名：インティ・クリエイツ情報局 第20回

日時：2025年9月17日21時～

MC：IKKANさん／田中健大さん

ゲスト：ブリドカットセーラ恵美さん

配信URL：

YouTube Live：https://youtube.com/live/-adHUD8h9uA

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348627583

【ゲーム情報】

タイトル：魔女ガミ－The Witch of Luludidea－

（マジョガミ －ザ ウィッチ オブ ルルディデア－）

ジャンル：アクション

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：

Switch 2／Switch：2025年10月30日

Steam：未定

価格：

Switch 2パッケージ通常版：9240円

Switchパッケージ通常版：7150円

Switch 2パッケージ限定版：1万3640円

Switchパッケージ限定版：1万1550円

Switch 2ダウンロード版：6500円

Switch／Steamダウンロード版：5500円

※Steamはダウンロード版のみ。

CERO：B（12才以上対象）