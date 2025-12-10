インティ・クリエイツは12月10日、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）向け新作アクションRPG『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』を発売すると発表。

発売日は、2026年4月23日。価格は、パッケージ通常版が3850円／パッケージ限定版が9350円／ダウロード版が1980円だ。

本作は、崩壊した王国を復興するのが目的のアクションRPG。2D横スクロールアクションの冒険で素材を集め、王国を復興するシミュレーションパートでキャラクターたちを育てて王国を復興していく。紹介映像も公開されているので、あわせてチェックしよう。

▼紹介映像はこちら

https://youtu.be/e-cUQYPC_Gk

▼Steamストアはこちら

https://store.steampowered.com/app/3882650/

■ストーリー紹介

そこは剣と魔法、そして妖精たちの住まう世界。プレイヤーはひとりの冒険者となって、ある日突然ナゾの崩壊を迎えたアルマシア王国を“時の妖精クロノス”とともに復興に導くのが目的となる。冒険（アクション）と復興（シミュレーション）を巧みにこなし、王国の完全復活を目指そう。

●キャラクター（NPC）紹介

クロノス

時を司る妖精。時の異常により王国が崩壊してしまったため、それを救済するべく現れた。少女の見た目をしているが妖精の中では最高位の存在であり、よくいばっている。王国復興のため、冒険者と契約を交わし、行動をともにする。

カイロス

刻を司る妖精。時間そのものではなく、機会、タイミングを操る。退屈を嫌い、サプライズやハプニングを好むトラブルメーカー。クロノスの悪友であり、昔から迷惑を掛けているらしい。