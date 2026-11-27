2026年11月30日、東京・品川インターシティホールにてディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2026」が開催される。同イベントでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えてのセッションのほか、スタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。

展示ブース名：フィジカルAI・脳波ゲーム・NAMマイク

【展示概要】

株式会社アラヤはAI・ニューロテックを製造・建設等の現場やエンタメ領域に実装しているディープテック企業だ。ブースでは脳波計測デバイスをつけて遊ぶ「NeuGames」の2タイトル（脳波で魔法を放つ「NeuroWizards」、脳波で乗客の本音を聴く「カイソータクシー」）と、小さなつぶやき声を拾う「NAMマイク」のデモ体験できる。あわせて脳波・筋電・視線をまとめて解析する「ArKairos」とAIパートナープラットフォーム「ClanExe」を紹介する。