11/30展示｜アラヤ、脳波ゲーム「NeuGames」や「NAMマイク」のデモ体験と最新技術を紹介
「ASCII STARTUP TechDay 2026」11/30(月)、東京・品川インターシティホールにて開催
2026年11月30日、東京・品川インターシティホールにてディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2026」が開催される。同イベントでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えてのセッションのほか、スタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。
▼ 参加方法：事前登録制（下記よりお申し込みください）▼
チケット申し込みサイト（peatix)
展示ブース名：フィジカルAI・脳波ゲーム・NAMマイク
【展示概要】
株式会社アラヤはAI・ニューロテックを製造・建設等の現場やエンタメ領域に実装しているディープテック企業だ。ブースでは脳波計測デバイスをつけて遊ぶ「NeuGames」の2タイトル（脳波で魔法を放つ「NeuroWizards」、脳波で乗客の本音を聴く「カイソータクシー」）と、小さなつぶやき声を拾う「NAMマイク」のデモ体験できる。あわせて脳波・筋電・視線をまとめて解析する「ArKairos」とAIパートナープラットフォーム「ClanExe」を紹介する。
「ASCII STARTUP TechDay 2026」開催概要
【開催日時】2026年11月30日（月） 13:00～18:00（予定）
【会場】品川インターシティホール
【主催】ASCII STARTUP
【入場方法】事前登録制（入場無料）
【公式サイト】https://jid-ascii.com/techday/
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