株式会社ELEMENTSのグループ会社である株式会社Liquidは11月17日、店頭や対面での本人確認に特化した「対面KYC専用アプリ」の提供を発表した。同日より新規契約の受付を始めており、2027年1月以降に提供を開始する予定だ。

2027年4月1日に改正施行される「犯罪収益移転防止法施行規則」および「携帯電話不正利用防止法施行規則」により、銀行・証券・通信・物流などの店頭における本人確認は、従来の券面の目視確認から、ICチップ情報の読み取りと画面表示、券面との照合へと原則切り替えられる。しかし、この法改正に対応するには起動画面や読み取り結果の表示画面などシステム開発が必要となるケースが多く、予算や開発体制を確保しにくい事業者にとって負担となっている。

同アプリは、店舗スタッフのスマートフォンにアプリをインストールし、同社が発行する認証キーを入力するだけで導入できる。マイナンバーカードのほか、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、第2世代在留カードなどのICチップ読み取りに対応。マイナンバーカードの読み取り時に必要な14桁の「照合番号（B）」も、券面を撮影するだけで自動入力される。