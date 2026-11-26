11/30展示｜Quanmatic、複雑な業務ルールをモデル化し現場の計画業務を支援――数理最適化・量子技術
「ASCII STARTUP TechDay 2026」11/30(月)、東京・品川インターシティホールにて開催
2026年11月30日、東京・品川インターシティホールにてディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2026」が開催される。同イベントでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えてのセッションのほか、スタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。
▼ 参加方法：事前登録制（下記よりお申し込みください）▼
チケット申し込みサイト（peatix)
展示ブース名：量子計算・数理最適化ソリューション
【展示概要】
現場がまわらなくなる前に。複雑な計画業務を、もっと速く、もっと確かに。
Quanmaticは、生産計画、人員配置、設備スケジューリング、物流・配送など、複雑な業務ルールや制約をモデル化し、現場で使える計画・意思決定につなげる。数理最適化・量子技術を活用し、企業・自治体が抱える複雑な計画課題の社会実装を支援。ブースでは実際の導入事例も紹介する。
「ASCII STARTUP TechDay 2026」開催概要
【開催日時】2026年11月30日（月） 13:00～18:00（予定）
【会場】品川インターシティホール
【主催】ASCII STARTUP
【入場方法】事前登録制（入場無料）
【公式サイト】https://jid-ascii.com/techday/
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