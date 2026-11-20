関西イノベーションイニシアティブ（KSII）は三井住友銀行（SMBC）と合同で、全国の大学発スタートアップや先端研究シーズが集結するイベント「UniverSeeds EXPO 2026」を、2026年12月1日（火）に東京・有楽町のTokyo Innovation Base（TIB）にて開催する。

本イベントは、関西エリアを中心に全国から30大学以上が一堂に会し、大学発スタートアップエコシステムの最前線を体感できる場として企画。当日は、ディープテック領域を中心に約40の大学発スタートアップ・研究者がプレゼンテーションを実施するほか、会場内に設けられた展示ブースでは登壇者と直接コミュニケーションを取ることが可能だ。

また、国内CVC（コーポレートベンチャーキャピタル）が集うイベント「CVC vs CVC」とのコラボレーション企画も展開され、NTTドコモベンチャーズ、エーザイ、ヤンマーベンチャーズらのCVC担当者によるディープテック投資・共創をテーマにしたトークセッションも行われる。新規事業創出やオープンイノベーションによる事業連携先を探す事業会社、VC、金融機関、支援機関などの参加を広く募っている。

ASCII STARTUPは、本イベントのメディアパートナーとなっている。