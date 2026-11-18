株式会社DWZは11月17日、ピックルボール専用のAI解析スマートフォンアプリ「PickleballMe（ピックルボールミー）」をApp Storeで配信開始したと発表した。

ピックルボールは、バドミントンと同じ広さのコートで、板状のパドルを使って穴の空いたプラスチック製ボールを打ち合う米国発祥のラケットスポーツだ。年齢や運動経験を問わず楽しめることから米国で急速に普及している。

国内でもプレーヤーは増えているが、指導者や専用コート不足、練習時間の質などが課題であり、これらの解消を同アプリでは狙っている。

同アプリでは、スマートフォンで撮影したダブルスの試合動画をアップロードし、画面上でコートの四隅と選手を指定するだけで、複数競技のラインが混在するコートでもピックルボールの領域を識別し、選手ごとのプレーデータを自動で可視化する。

ショットの種類別の成功率・着弾分布をグラフ化するスタッツ表示機能のほか、解析した動画データをもとにAIと対話形式で課題や練習方法のアドバイスを受けられるチャット機能も利用可能だという。