11/30開催｜次世代モビリティの実証から省電⼒AI・宇宙研究の事業化までを識者が議論
「ASCII STARTUP TechDay 2026」全セッション決定
ASCII STARTUPは、2026年11月30日に東京・品川インターシティホールにて、ディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2026」を開催する。同イベントでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えてのセッションのほか、スタートアップ企業などによるブース展示を行う。本記事では当日開催される全セッションのの概要を紹介する。
▼ 参加方法：事前登録制（下記よりお申し込みください）▼
チケット申し込みサイト（peatix)
全セッションの内容と登壇者が決定！
各セッションでは、次世代モビリティの地域実証、省電⼒AI・宇宙研究の事業化、知財・標準化、欧州展開をテーマに、研究者や起業家、⽀援の専⾨家が登壇。企業の新規事業・研究開発担当者や、技術の事業化を⽬指す来場者に向け、実証や事業連携を進めるための知⾒を共有する。
■オープニング
▶ 13:00〜13:20｜「ASCII STARTUP TechDay 2026」オープニング
【登壇者】
・北島 幹雄（ASCII STARTUP編集長）
・ガチ鈴木（ASCII STARTUP副編集長）
ASCII STARTUP編集長の北島幹雄と副編集長のガチ鈴木が、開催趣旨や注目セッションのハイライトを紹介。急速に必要とされるディープテック、変化する国内外のエコシステムの現在地を捉え、単なる情報収集にとどまらず、プレイヤー、支援者どうしが手を取り合って次につなげる「未来への起点」となる1日をキックオフする。
■注目のテーマを語る！4つのセッションスケジュール
▶ 13:40〜14:10｜「創業期から取り組むべき標準化と知財。経営に直結するその強みは？」
【登壇者】
・平井 祐介（独立行政法人製品評価技術基盤機構 企画管理部 イノベーション支援課 専門官）
・西田 泰士（イノベーションIP・コンサルティング株式会社 チーフイノベーションデザイナー）
・北島 幹雄（ASCII STARTUP編集長）
ディープテック・スタートアップが研究室の外へ飛び出し、事業会社へと歩みを進める過程において、「優れた技術」を「持続可能な経営」へと結びつける舵取りは、初期の経営陣に課された極めて重要なミッション。その成否を握るのが、コア技術を確実に守り活かす「知財」と、社会に市場を拓くための「標準化」という経営基盤だ。本セッションでは、創業期に知っておくべき知財やルールの基礎知識と、初期に打つべき最初の手を解説。研究段階では見えづらかった課題をどのように経営の武器へ変え、未来のスケールへとつなげていくのか、その第一歩を提示する。
▶14:30〜15:00｜地域から⽣まれる実証実験、ディープテック⽀援
【登壇者】
・島内道⼈⽒（Zip Infrastructure株式会社 技術開発部 福島事業推進課 課⻑）
・酒造孝⽒（SolidSurface株式会社 代表取締役）
・モデレーター 中村秀剛⽒（アットドウス株式会社 代表取締役）
⾃⾛式の次世代交通システム「Zippar」を開発するZip Infrastructureの島内道⼈⽒と、AI・ロボットの社会実装に取り組むSolidSurfaceの酒造孝⽒が登壇。医療機器の開発を進めるアットドウスの中村秀剛⽒がモデ レーターを務め、試作・製造から地域での実証に進む際の課題や、地域の関係者と連携する⽅法を共有。実証の場や協⼒先を探す企業・スタートアップに向けたセッションを行う。
▶ 15:20〜15:50｜グローバルエコシステム参加セッション
【登壇者】
・⼩野寺るみ⽒（オーストリア⼤使館商務部 イノベーション・ディレクター）
・⻑井早和⼦⽒（La French Tech Tokyo ボードメンバー）
・モデレーター 鈴⽊亮久（ASCII STARTUP副編集⻑）
欧州への事業展開を検討するスタートアップや、海外との技術・事業連携を探る企業に向け、現地の⽀援策やコミュニティーを活⽤する⽅法をテーマにセッションを実施。フランス・オーストリアの具体例をもとに、⽀援機関や企業との接点をどう築き、現地での事業につなげるかを議論する。
▶ 16:10〜16:40｜みちのくの知を新産業へ MASP研究者ピッチと地域共創エコシステムの進化
【登壇者】
・富岡洋⼀⽒（会津⼤学 コンピュータ理⼯学部 上級准教授）
・仮屋陽太⽒（東北⼤学⼤学院⼯学研究科 航空宇宙⼯学専攻 博⼠課程1年）
・種市亮⽒（PARTNERS FUND株式会社 代表パートナー）
・⾼橋秀志⽒（東北⼤学産学連携機構スタートアップ事業化センター特任教授・エコシステム部⾨⻑）
⼤学の研究成果を、どのように製品・サービスや新たな事業へつなげるのか。みちのくアカデミア発スタートアップ共創プラットフォーム（MASP）の取り組みと、⽀援を受ける研究者のピッチを紹介。⼈⼯衛星やロボット向けの省電⼒・⾼信頼AIを研究する富岡洋⼀⽒、宇宙⽤流体制御機器の事業化を⽬指す仮屋陽太⽒らが登壇。PARTNERS FUNDの種市亮⽒も交え、研究シーズと投資・経営の知⾒がどう結び付くかを考える。
「ASCII STARTUP TechDay 2026」開催概要
【開催日時】2026年11月30日（月） 13:00～18:00（予定）
【会場】品川インターシティホール
【主催】ASCII STARTUP
【入場方法】事前登録制（入場無料）
【公式サイト】https://jid-ascii.com/techday/
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