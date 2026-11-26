11/30展示｜山形大学発F-EAT、宇宙レストラン構想「GASTRONOMY POD」を紹介――3Dフードプリントで宇宙の食体験を開発
「ASCII STARTUP TechDay 2026」11/30(月)、東京・品川インターシティホールにて開催
2026年11月30日、東京・品川インターシティホールにてディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2026」が開催される。同イベントでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えてのセッションのほか、スタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。
▼ 参加方法：事前登録制（下記よりお申し込みください）▼
チケット申し込みサイト（peatix)
展示ブース名：STAR-MEALS／宇宙レストラン開発
【展示概要】
宇宙で、できたての一皿を。山形大学発スタートアップのF-EATは、JAXA宇宙戦略基金の採択プロジェクト「STAR-MEALS」に参画し、宇宙での食体験を開発。ブースでは、食材を風味ごと長期保存する低温凍結粉砕、形や食感をつくる3Dフードプリント、離れた人と食卓を囲むデジタル技術を組み合わせた宇宙レストラン「GASTRONOMY POD」の構想を紹介する。
「ASCII STARTUP TechDay 2026」開催概要
【開催日時】2026年11月30日（月） 13:00～18:00（予定）
【会場】品川インターシティホール
【主催】ASCII STARTUP
【入場方法】事前登録制（入場無料）
【公式サイト】https://jid-ascii.com/techday/
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