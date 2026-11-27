11/30展示｜ELEMUS、伝統の漆×現代成形技術で脱プラへ――新素材「URCYL」のサンプルや製品を紹介
「ASCII STARTUP TechDay 2026」11/30(月)、東京・品川インターシティホールにて開催
2026年11月30日、東京・品川インターシティホールにてディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2026」が開催される。同イベントでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えてのセッションのほか、スタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。
▼ 参加方法：事前登録制（下記よりお申し込みください）▼
チケット申し込みサイト（peatix)
展示ブース名：URCYL
【展示概要】
株式会社ELEMUSは、木粉と漆を原料とした100％天然由来の成形材料「URCYL（アーシル）」を開発。日本の伝統技術である漆と現代の成形技術を融合させ、プラスチックに代わる新たな素材として、ホテルのカードキーや食器などへの実用化を進めている。当日は、URCYLの素材サンプルや製品を展示し、環境負荷の低減、森林資源の活用、伝統産業の活性化を実現するリジェネラティブなものづくりを紹介する。
「ASCII STARTUP TechDay 2026」開催概要
【開催日時】2026年11月30日（月） 13:00～18:00（予定）
【会場】品川インターシティホール
【主催】ASCII STARTUP
【入場方法】事前登録制（入場無料）
【公式サイト】https://jid-ascii.com/techday/
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