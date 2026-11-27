2026年11月30日、東京・品川インターシティホールにてディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2026」が開催される。同イベントでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えてのセッションのほか、スタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。

展示ブース名：URCYL

【展示概要】

株式会社ELEMUSは、木粉と漆を原料とした100％天然由来の成形材料「URCYL（アーシル）」を開発。日本の伝統技術である漆と現代の成形技術を融合させ、プラスチックに代わる新たな素材として、ホテルのカードキーや食器などへの実用化を進めている。当日は、URCYLの素材サンプルや製品を展示し、環境負荷の低減、森林資源の活用、伝統産業の活性化を実現するリジェネラティブなものづくりを紹介する。