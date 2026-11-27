2026年11月30日、東京・品川インターシティホールにてディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2026」が開催される。同イベントでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えてのセッションのほか、スタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。

展示ブース名：脳情報活用支援プログラム Works with XHOLOS

【展示概要】

株式会社CyberneXは、「脳情報を日常に開放する」をミッションに、耳周辺で手軽に脳波を計測できるウェアラブルデバイス「XHOLOS（エクゾロス）」を開発する。 本展示では、脳情報活用支援プログラム「Works with XHOLOS」を紹介。独自の脳波計測・解析技術を活用し、人のリラックスや集中などの状態を可視化することで、製品・サービスの評価、新たな体験価値の創出、ウェルビーイングなど、幅広い領域への応用を支援する。