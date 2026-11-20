Exaforce株式会社は11月17日、セキュリティー担当者一人ひとりが専用のAIエージェントチームを構築・運用できる新機能「ExaU」を提供開始したと発表した。同社プラットフォームの標準機能として追加される。

ExaUは、担当者が担当業務や進め方を自然な言葉で指示するだけで、固有の役割と記憶を持つ専用のAIエージェントを作成できる機能だ。脅威の調査やポリシー違反の点検、CISO（最高情報セキュリティー責任者）向け報告書の下書きなど用途別に複数作成でき、担当者が離席している間も監視と調査を継続する。過去の判断や例外ルールを記憶するため都度説明し直す必要がなく、作成したエージェントを同僚と共有して、複数のエージェント同士で調査の引き継ぎや結果の集約を行うこともできるという。

従来のセキュリティー向けAIは、アラートの一次切り分けやリスク評価など、指示された単発のタスクを完了すると役割を終えるものが中心だった。しかし、業務がより上流の判断や領域全体の管理へと広がる中、手つかずになりがちな点検作業や定期報告書の作成などを、担当者の判断基準を理解したうえで継続的に進める仕組みが求められている点が提供の背景にあるという。