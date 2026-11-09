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【11/30展示】心を動かし、人を動かす ユカイ工学のロボット＆モノづくり支援

ASCII STARTUP TechDay 2026　11/30(月)、東京・品川インターシティホールにて開催

連載
ASCII STARTUP TechDay 2026
文● ASCII STARTUP

　ASCII STARTUPは、2026年11月30日に東京・品川インターシティホールにて、ディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2026」を開催する。同イベントでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えてのセッションのほか、スタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。

▼ 参加方法：事前登録制（下記よりお申し込みください）▼
チケット申し込みサイト（peatix)

展示ブース名：ユカイ工学の製品デザイン／設計開発支援

【展示概要】

　ユカイ工学では、ロボットを「心を動かし、人を動機付けすることのできるインターフェース」と定義。家庭用ロボットを中心とした自社製品で子育ての負担軽減、高齢者の孤独感解消、癒し・やすらぎの提供に取り組む。また、ロボティクス・IoT・AI関連の技術力と独自のデザイン力を活かし、企業の新規事業向けモノづくりを支援し、新しい体験価値の創出や生産性向上に広く貢献する。

出展団体：ユカイ工学株式会社
　

■関連サイト

　

　「ASCII STARTUP TechDay 2025」開催概要

　【開催日時】2026年11月30日（月） 13:00～18:00（予定）
　【会場】品川インターシティホール
　【主催】ASCII STARTUP
　【入場方法】事前登録制（入場無料）
　【公式サイト】https://jid-ascii.com/techday/

　

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