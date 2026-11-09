【11/30展示】心を動かし、人を動かす ユカイ工学のロボット＆モノづくり支援

ASCII STARTUPは、2026年11月30日に東京・品川インターシティホールにて、ディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2026」を開催する。同イベントでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えてのセッションのほか、スタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。

展示ブース名：ユカイ工学の製品デザイン／設計開発支援

【展示概要】

ユカイ工学では、ロボットを「心を動かし、人を動機付けすることのできるインターフェース」と定義。家庭用ロボットを中心とした自社製品で子育ての負担軽減、高齢者の孤独感解消、癒し・やすらぎの提供に取り組む。また、ロボティクス・IoT・AI関連の技術力と独自のデザイン力を活かし、企業の新規事業向けモノづくりを支援し、新しい体験価値の創出や生産性向上に広く貢献する。