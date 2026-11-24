ディープテックが今「欧州」を目指す理由 開かれた入口とは？
「ASCII STARTUP TechDay 2026」11/30（月）、東京・品川インターシティホールにて開催
ディープテック・スタートアップは、早い段階から世界市場を見据える必要がある。ASCII STARTUPでは、米中に続く「第三極」の候補として欧州に注目する。
「ASCII STARTUP TechDay 2026」のセッション「変化する世界で今こそ狙うべき 欧州エコシステムの開かれた入口」では、ASCII STARTUP 副編集長の鈴木がモデレーターを務め、オーストリア大使館商務部の小野寺るみ氏と、La French Tech Tokyo理事（ファシリティジャポン株式会社カントリーマネージャー）の長井早和子氏を迎える。欧州に関心を持ったら、まず誰に会い、現地で何を確かめればいいのか。セッションに先立つ打ち合わせで、支援プログラムや現地のコミュニティーを活用した「最初の一歩」を聞いた。
日本とオーストリア、スタートアップの相互進出を支援
オーストリア大使館商務部は、オーストリア連邦産業院の一部門として、同国の企業が日本市場に進出する際のサポートを行なっている。小野寺るみ氏はテクノロジーとイノベーション分野を担当し、スタートアップを含むテクノロジー企業の来日や日本での事業展開を支援する。
商務部のパートナーであるオーストリア政府傘下機関によるスタートアップ支援プロジェクト「Global Incubator Network Austria（GIN）」は、オーストリアとアジアのスタートアップの進出を相互で後押しする。オーストリアのスタートアップが来日するプログラム「GO TOKYO」では、小野寺氏らがピッチや商談の機会を設けている。
日本からオーストリアに向かう訪問団も、小野寺氏らが企画する。2026年5月には、日本のスタートアップや投資家、自治体関係者らが、ウィーンで開かれたスタートアップイベント「ViennaUP」に参加した。今回のセッションでモデレーターを務める鈴木も、この訪問団に同行した。
日仏のスタートアップをつなぐ「La French Tech Tokyo」
長井早和子氏は、フランス発のスタートアップ、「FACIL’iti（ファシリティ）」の日本法人、ファシリティジャポン株式会社でカントリーマネージャーを務める。同社は、誰もがウェブサイトを読みやすく、操作しやすいように、利用者が自分に合った表示や操作の設定を選べるサービスを提供している。日本では内閣府や渋谷区のウェブサイトなどに導入されている。
「La French Tech」は、フランスのスタートアップの成長や海外展開を支えるため、フランス政府が2013年に立ち上げた取り組みだ。フランス国外では52カ国に約70のコミュニティーがあり、日本の公式コミュニティーが「La French Tech Tokyo」だ。ファシリティジャポンも以前から参加しており、長井氏は2026年からボードメンバーを務める。
2026年4月の「SusHi Tech Tokyo」では、フランス貿易投資庁-ビジネスフランスと連携してフランスのスタートアップの出展を支援し、ファシリティジャポンもブースを出した。定期開催する交流会「French Tech Connect」には、スタートアップや投資家、公的機関の関係者らが集まる。
欧州に関心を持ったら、まず誰に会う？
鈴木：2026年5月にウィーンへの訪問団に参加して、現地の企業や支援機関とつながる機会が多いと感じました。欧州に関心を持ち始めた日本のスタートアップは、まず何から始めるといいでしょうか。
小野寺：まずはGINのようなプログラムを使って、自社の製品や技術が欧州で求められているか、現地で確かめてほしいです。渡航前にメンターがつくので、「欧州で何をしたいのか」、「誰に会いたいのか」を日本にいる間に整理できます。ピッチや商談の進め方も事前に準備しておくと、現地での1〜2週間を有効に使えます。
鈴木：プログラムに参加して、実際にウィーンに拠点を構えた企業もあるんですよね。
小野寺：はい。最初は「欧州のことを少し知りたい」という段階から参加できます。もっと知りたければ、最大3回まで参加できる仕組みです。これまでに3回の参加を経て、ウィーンに現地法人を設立した日本のスタートアップが3社あります。
鈴木：フランスの場合はどうでしょうか？
長井：ぜひ東京で開催しているミートアップイベント「French Tech Connect」に来てみてください。「フランスにちょっと興味がある」という段階でも歓迎です。French Tech Tokyoは、フランス国内をはじめ世界各地に広がるFrench Techのネットワークとつながっています。東京のコミュニティーを入り口に、フランス現地のスタートアップや支援機関、事業会社、VCなどとの交流の機会を広げることができます。
フランスへの進出が具体的になってきた段階では、ビジネスフランス（Business France）による進出支援や、現地の支援機関との連携も活用いただけると思います。
国が変わると、商談の進め方も変わる
鈴木：長井さんの会社はフランスから日本に進出しています。日本で事業を始めて、商習慣の違いを感じたのはどんなところでしたか。
長井：契約に至るまでの時間の感覚が違いました。フランスでの進め方をそのまま日本に持ち込んでも、思うようにはいきません。現地のお客さまが何を求めていて、どんな伝え方が好まれるのか。そういうことを知るためにも、現地のスタッフを採用することは大事だと思います。La French Tech Tokyoでも、日本に進出した企業がコミュニティー内でスタッフを募集したり、労務の専門家を探したりしています。
小野寺：すでに現地で事業を始めた先輩スタートアップの話を聞くのも大事ですね。プログラムでも、現地法人を設立した日本のスタートアップと話す機会を設けています。うまくいったことも苦労したことも、実際に経験した人から聞けます。自社の製品がどの国で一番必要とされているかを考え、まずオーストリアのようなコンパクトな市場で手応えを確かめてから、欧州のほかの市場に広げていく方法もあります。
2027年、5月はウィーン、6月はパリへ
鈴木：2027年参加される方に向けて、ViennaUPとVivaTechそれぞれの見どころを教えていただけますか。
小野寺：ViennaUPは、一般的なイベント会場以外にも宮殿やウィーンの伝統的なカフェなど、街のあちこちでイベントが開かれます。現地のさまざまな団体がそれぞれ企画しているので、数日間でウィーンのスタートアップや投資家、支援機関と接点を持てるのが面白いところです。2027年も日本から訪問団を組む予定です。スタートアップのほか、投資家や事業会社の方にも、関心に合ったイベントをご紹介したいと思っています。
長井：VivaTechは、展示会とサイドイベントの両方に足を運んでほしいですね。私たちも毎年出展していますが、そこでの出会いが、協業先の候補やPoC（概念実証）の機会につながっています。日本大使館や現地のコミュニティーが開くサイドイベントにも、現地のスタートアップやVCが来ます。あと、会期中はホテル代が本当に上がるので、予約は早めがおすすめです（笑）。
鈴木：僕もウィーンのViennaUPでさまざまなセグメントのイベントと、パリのVivaTechでもいくつもサイドイベントを回りました。そういう場に足を運ぶと、現地のコミュニティーの人たちと直接話せるんですよね。2027年のウィーンやパリでは、どんな場に足を運ぶと、会いたい人に出会えるのか。TechDayでは、そのあたりもお2人に伺ってみたいと思います。
「ASCII STARTUP TechDay 2026」開催概要
【開催日時】2026年11月30日（月） 13:00～18:00（12：30受付開始予定）
【会場】品川インターシティホール&カンファレンス
【主催】ASCII STARTUP
【入場方法】事前登録制（入場無料）
【公式サイト】https://jid-ascii.com/techday/
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