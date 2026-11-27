2026年11月30日、東京・品川インターシティホールにてディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2026」が開催される。同イベントでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えてのセッションのほか、スタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。

展示ブース名：微量に局所に強い力で投与・吸引可能な電動シリンジ「アットドウス」

【展示概要】

アットドウスは、可動部のない電気浸透流ポンプで、薬液を超微量・一定速度で患部に直接届ける医療機器を開発するスタートアップだ。高い送液圧により極細針・高粘性薬でも安定して投与でき、眼科の網膜下投与や内耳投与など、医師の技量に依存してきた処置の精度向上を目指す。ブースではポンプ実機と試作デバイスを展示し、大田区の町工場と連携したモノづくりの取り組みも紹介する。