11/30展示｜SolidSurface、業種・機種を問わないロボット運用基盤「OpenPlayZone」を紹介
「ASCII STARTUP TechDay 2026」11/30(月)、東京・品川インターシティホールにて開催
2026年11月30日、東京・品川インターシティホールにてディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2026」が開催される。同イベントでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えてのセッションのほか、スタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。
▼ 参加方法：事前登録制（下記よりお申し込みください）▼
チケット申し込みサイト（peatix)
展示ブース名：ロボット導入支援 - OpenPlayZone -
【展示概要】
羽田イノベーションシティに開設しているデモエリア「OpenPlayZone」の出張ブース。サービス軸はオープンソース「Open-RMF」を基盤とした業務アプリ付きロボット運用プラットフォームだ。業種や機種を問わず、要望に合ったカスタマイズが可能。システムインテグレーション、ロボット運用プラットフォームなどを柔軟に組み合わせてRaaSを提案する。ロボットを使った省人化・コスト削減などに興味があるなら、この機にぜひ足を運んでいただきたい。
「ASCII STARTUP TechDay 2026」開催概要
【開催日時】2026年11月30日（月） 13:00～18:00（予定）
【会場】品川インターシティホール
【主催】ASCII STARTUP
【入場方法】事前登録制（入場無料）
【公式サイト】https://jid-ascii.com/techday/
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