2026年11月30日、東京・品川インターシティホールにてディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2026」が開催される。同イベントでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えてのセッションのほか、スタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。

展示ブース名：ロボット導入支援 - OpenPlayZone -

【展示概要】

羽田イノベーションシティに開設しているデモエリア「OpenPlayZone」の出張ブース。サービス軸はオープンソース「Open-RMF」を基盤とした業務アプリ付きロボット運用プラットフォームだ。業種や機種を問わず、要望に合ったカスタマイズが可能。システムインテグレーション、ロボット運用プラットフォームなどを柔軟に組み合わせてRaaSを提案する。ロボットを使った省人化・コスト削減などに興味があるなら、この機にぜひ足を運んでいただきたい。