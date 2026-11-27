2026年11月30日、東京・品川インターシティホールにてディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2026」が開催される。同イベントでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えてのセッションのほか、スタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。

展示ブース名：ウェアラブルデバイスTHINKLET

【展示概要】

Fairy Devices株式会社は「Empower AI to Empower Human」というビジョンのもと、現実世界とデジタル領域を融合させる「フィジカルAI」を開発・実装しているテクノロジー企業だ。当社の強みは、ハードウェアからソフトウェアまでを垂直統合で自社開発する技術力。現実世界の音声、動画、センサー等のマルチモーダルな情報を、AIが理解・解析可能な構造化データへと変換するプラットフォームを提供し、産業向けAIの研究開発と社会実装を推進している。