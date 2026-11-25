株式会社WHEREは11月18日、全国の送電鉄塔や送電線情報を地図上で共有するWebサービス「塔マップ」について、開発元の株式会社カナシスコムと11月13日付でサービス譲渡契約を締結したと発表した。譲渡後も「塔マップ」の公開と基本機能の無料提供は継続するほか、蓄積されたインフラデータを同社の不動産AIツール「WHERE」へ実装し、再生可能エネルギー発電所などの用地開発を支援する。

再生可能エネルギー発電所や系統用蓄電所の開発では、土地の面積や地形、法規制に加え、周辺の送電線や鉄塔、変電所との位置関係を候補地選定の初期段階で把握する必要がある。しかし、一般送配電事業者が公開する系統情報は事業者ごとに形式が異なるうえ、2026年には一部事業者による公開の一時停止や、民間の送電系統図の無償公開終了が相次ぎ、全国の送電インフラを初期段階で横断的に確認するハードルが高まっていた。

譲受した「塔マップ」は、全国の鉄塔愛好家らの投稿と相互確認によってデータが蓄積されてきたWebサービスで、2026年9月時点で25万5893基の鉄塔情報を記録している。鉄塔の位置だけでなく送電線名や鉄塔番号を登録することで、送電線のつながりを地図上に描画できる点が特徴だ。一方で、データと利用者の増加に伴うサーバー維持費や個人中心の運営体制の負担増が課題となっていたことから、サービスの存続とデータ活用の両立を目的に今回の事業譲渡に至った。

今後、不動産AIツール「WHERE」上では、AIが抽出した候補地と全国の送電インフラデータを重ね合わせて表示できるようになる。具体的には、電圧区分ごとに色分けされた鉄塔・送電線（送電線名や回線数を含む）のほか、周辺変電所までの直線距離や公開されている空き容量の参考情報、周辺発電所の位置や最大出力などを同一画面で確認可能にするという。