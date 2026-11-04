登録者122万人の大食いYouTuber「ぞうさんパクパク」活動休止　メンバー脱退、連絡取れず

YouTubeより

人気の大食いYouTuber「ぞうさんパクパク」は11月2日、サブチャンネル「ぞうさんパクパク 一人でできるもん」で動画「ご報告」を公開し、メンバーのよしたかさんの脱退と、11月からのグループ活動の一時休止を発表した。活動再開の時期や新たな体制は、決まり次第知らせるとしている。

ぞうさんパクパクは、大食いやデカ盛りのチャレンジ動画などを投稿するチャンネル。メインチャンネルの登録者数は122万人、発表動画を公開したサブチャンネルは39万8000人にのぼる。

動画では、よしたかさんについて「連絡が取れない状況が続いています」と説明。家族とも連絡を取りながら対応し、本人がいると思われる場所を訪ねたものの、直接の話し合いには至らなかったという。

活動上の課題について話し合いを重ねてきたが、従来の体制で続けるのは難しいと判断したと説明した。脱退はよしたかさんの家族とも相談し、了承を得たうえで決めたという。

予定していたオフ会とグッズ販売も中止する。動画では応援してきたファンや関係者に謝罪し、再び戻る際には楽しめる動画を届けられるよう、3人で取り組むと伝えている。