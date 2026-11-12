来場想定5万人、実際は数百人規模？　鳥取のグルメイベントが大炎上　主催YouTuberが謝罪

鳥取県倉吉市で11月7日と8日に開かれたグルメイベント「ローカルフードファイトin鳥取」をめぐり、出店者から売り上げの不振や会場設備の不備を訴える声が相次いだ。実行委員長を務めたYouTuberのさよと。さんと松林安美さんは、それぞれXで謝罪した。

イベントは、全国のご当地グルメの出店者が東西に分かれて売り上げを競う企画。さよと。さんは8月に開催を告知し、9月には倉吉市から街おこしを始めると投稿していた。実行委員会の募集チラシは「来場想定5万人」を掲げていた。

山陰放送は11月9日付けで、実際の来場者は想定を大幅に下回ったとの出店者の証言を報じている。大量に仕入れた食材が余ったほか、テントや電源、洗い場が十分に用意されなかったという。松林さんは11日の投稿で、実行委員会では500人を超えたと認識していると説明したが、正式な来場者数は確認できていない。

松林さんは準備不足を認め、設営スタッフが直前に予定より少なくなったと説明。一方、設営業者は山陰放送の11日付けの取材に、備品の数が固まったのは開催の5日前で、設営費の一部が期限までに入金されず、当初の話は一旦白紙になったと述べた。設営が間に合わなかった経緯をめぐり、双方の説明には食い違いがある。

さよと。さんは10日、集客目標と実際の来場者数の差や、設営・運営の不備について説明する必要があるとして質問を募った。山陰放送の11日付けの取材では、2人の実行委員長の担当が当初から曖昧だったと振り返った。テントが用意されなかった出店者への返金や補填については、対象や金額が決まっていないと話した。

さよと。さんは12日朝の投稿でも説明の遅れを謝罪し、実行委員会や設営業者と経緯や責任の所在を整理していると明かした。YouTube番組「令和の虎」がイベントに関与したとの見方については否定した。