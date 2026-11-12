来場想定5万人、実際は数百人規模？　鳥取のグルメイベントが大炎上　主催YouTuberが謝罪

鳥取県倉吉市で11月7日と8日に開かれたグルメイベント「ローカルフードファイトin鳥取」をめぐり、出店者から売り上げの不振や会場設備の不備を訴える声が相次いだ。実行委員長を務めたYouTuberのさよと。さんと松林安美さんは、それぞれXで謝罪した。
イベントは、全国のご当地グルメの出店者が東西に分かれて売り上げを競う企画。さよと。さんは8月に開催を告知し、9月には倉吉市から街おこしを始めると投稿していた。実行委員会の募集チラシは「来場想定5万人」を掲げていた。
山陰放送は11月9日付けで、実際の来場者は想定を大幅に下回ったとの出店者の証言を報じている。大量に仕入れた食材が余ったほか、テントや電源、洗い場が十分に用意されなかったという。松林さんは11日の投稿で、実行委員会では500人を超えたと認識していると説明したが、正式な来場者数は確認できていない。
松林さんは準備不足を認め、設営スタッフが直前に予定より少なくなったと説明。一方、設営業者は山陰放送の11日付けの取材に、備品の数が固まったのは開催の5日前で、設営費の一部が期限までに入金されず、当初の話は一旦白紙になったと述べた。設営が間に合わなかった経緯をめぐり、双方の説明には食い違いがある。
さよと。さんは10日、集客目標と実際の来場者数の差や、設営・運営の不備について説明する必要があるとして質問を募った。山陰放送の11日付けの取材では、2人の実行委員長の担当が当初から曖昧だったと振り返った。テントが用意されなかった出店者への返金や補填については、対象や金額が決まっていないと話した。
さよと。さんは12日朝の投稿でも説明の遅れを謝罪し、実行委員会や設営業者と経緯や責任の所在を整理していると明かした。YouTube番組「令和の虎」がイベントに関与したとの見方については否定した。
この度はローカルフードファイトで多大なるご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんでした。 持病が著しく悪化し、主治医よりSNSを見ないように言われ、今も止められていますが連日の報道で泣き叫ぶ長女の姿を見て命懸けで出てきました。謝罪が今になってしまったこと、深くお詫び申し上げます。 まず、来場者数ですが500人はさすがに超えていたと実行委員会では認識しております。その数字にした方が報道のインパクトがあったのかなと感じています。目標設定は、県などが普段している食フェスが2〜3万人と伺っていました。昨年のイベントは9万人、先月行われたイベントは11万人と発表されていました。そこから広報や広告で目に触れる回数などを算出して目標設定を行いました。ローカルフードファイトが終わってから目標設定に使った指標であるこれまでのイベントの来場者数発表の数字に大変な大きな差があることを実行委員会の1人から知らされました。 集客ができなかった要因は様々にありますが実行委員会の準備不足はもとよりイベント前に警察沙汰の営業妨害や立ち上げの頃からアンチが非常に多く、治安が悪いイベントというイメージが強かったこと、急激な寒波や地元からの新しいことをすることへの痛烈な批判など様々な要因が重なり、このような結果となってしまいました。 設営は、任命責任は実行委員会にありますが「すべて確保できています」という言葉を信じていましたが前日14時に少しのカラーコーンと25人来るはずの設営業者が7人になりさらに女性3人が「ちょっとダルいから」と帰り4人で来られたときの絶望感は忘れられません。そのときに、私が中止を決断していればよかったと反省しています。地元で備品をかき集め、すべて実行委員会で支払い、中には冷凍冷蔵車は運転手が「ちょっと体調悪くて」と来ず鳥取市から調達してそれも「所持金が2万円しかないから払えない」と二重に支払ったものもございます。他にもフォークリフトを頼まれて必死に倉吉市内で手配して当日に「やっぱいらん」とキャンセルしたキャンセル料も実行委員会ではなく、弊社の会計から出しています。このことはまた追々詳しく書いていこうと思います。 改めましてこの度、出店者様や関係各所に甚大なご迷惑をかけてしまったこと深く深く反省しております。 本日も関係者で手渡しのみ受け付けている企業様は支払いに伺います。売上もほとんどの店舗様が当日即金で現金で渡していますが本来の出店要項ではイベント終了後1週間以内に入金ですので本日口座番号が分かっている店舗様にはこの後送金を行い、まだお返事がない店舗様につきましては再度ご連絡いたします。真摯に1つ1つ誠実に向き合ってまいります。出店者様や関係企業の皆様への対応につきましては、1店舗ごとに対応方針を変えることがないよう弁護士と慎重に相談を進めております。またこのアカウントで対応をお伝えできたらと考えております。 最後になりますが、この度このような事態となりましたこと、本当に本当に申し訳ございませんでした。 家族は本件に一切関係なく、現在私は入院中で家におりません。家族が少しでも平和に暮らせるよう小学生の子や家族に執拗な取材をすることは控えていただきますようご配慮何卒お願いいたします。 現在「真実を伝えたい」と連絡をくださった日本海テレビ様の姿勢に感銘を受け、系列局の日本テレビ、読売テレビ様のみ取材対応しております。さよと実行委員長は本日より取材対応開始するようです。お問い合わせください。— 松林安美 (@ms759sk) November 11, 2026
文字数制限によりスクショにさせていただきました。 https://t.co/lF1j5Z2Zq8— さよと。 (@1123sayoto) November 9, 2026
https://t.co/SFk7gQLmZl— さよと。 (@1123sayoto) November 11, 2026
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